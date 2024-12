V slovenských horách stúpa počet turistov, horskí záchranári vyzývaj k bezpečným výletom

7.8.2022 (Webnoviny.sk) - Horská záchranná služba (HZS) zaznamenáva oproti minulému roku v slovenských horách nárast turistov. Ako ďalej informovala, letná sezóna je už v plnom prúde, a tímy horských záchranárov absolvujú denne niekoľko zásahov a záchranných akcií.

Najčastejšími úrazmi v mesiacoch máj, jún a júl boli v tomto roku úrazy dolných končatín, najmä v oblasti členka a kolien a tiež úrazy horných končatín, ktoré vznikajú najmä nesprávnym dostúpením, pošmyknutím a následným pádom.

Dôvodov vzniku úrazov je podľa záchranárov niekoľko, môže ísť o mokrý terén, nevhodnú obuv, zlý kondičný stav či nepozornosť pri presune na turistických chodníkoch.

Najnáročnejšie zásahy

K najnáročnejším zásahom patria podľa ministra vnútra Romana Mikulca tie v nočných hodinách v exponovanom horolezeckom teréne, horskí záchranári ich mali počas leta niekoľko.

Rovnako už v Slovenskom raji pomáhali asi trikrát turistom s uviaznutým deťmi, pričom najmladšie malo tri roky.

„Rokliny Slovenského raja sú náročné na prechod aj v čase, keď je terén schodný, skala a technické zariadenia ako rebríky, stúpačky nie sú mokré a klzké. Rodičia s takto malými deťmi by mali zvážiť prechod cez rokliny a vybrať si menej náročnú trasu tak technicky, ako aj kondične,“ vysvetlil riaditeľ HZS Marek Biskupič.

Horskí záchranári tiež neodporúčajú začínať akúkoľvek túru okolo obeda alebo popoludní.

Výstroj a príprava

Aj v súvislosti so spomínanými záchrannými akciami HZS opätovne pripomína, že do hôr treba byť adekvátne vystrojený a kondične dobre pripravený.

„Ešte stále sa opakujú tie isté vážne pochybenia, ako je individuálny pohyb v horách, nedostatočné informovanie príbuzných o pohybe, ubytovaní a plánovaných túrach, ktoré si vyžiadali aj za posledné mesiace opakovane najvyššiu cenu,“ skonštatovali horskí záchranári.

Časté chyby podľa nich vznikajú stále aj počas plánovania a nástupu na túru. Veľké záchranné akcie horolezcov a turistov sa napríklad pravidelne rozbiehajú v podvečerných alebo nočných hodinách. Horskí záchranári sa tiež aj naďalej stretávajú s nedostatočným vybavením.





Upozorňujú preto, že pre bežných turistov platia stále rovnaké zásady, a teda mať dobrú obuv a vybavenie, dostatok tekutín, zohľadniť svoj zdravotný stav a vek detí pri výbere túr, ale aj mať dobre nabitý mobilný telefón. Pri úrazoch, či navigácií v teréne podľa nich pomôže Aplikácia HZS a poistenie pre zásah HZS.

Záchrana domácich miláčikov

Operátori HZS sa pomerne často stretávajú aj s volajúcimi, ktorí žiadajú o záchranu domácich miláčikov po uviaznutí na rebríkoch alebo uštipnutí hadmi.





V tejto súvislosti upozorňujú na to, že horskí záchranári sú primárne zdravotníckymi záchranármi a takéto zásahy nevykonávajú.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.