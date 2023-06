V Paríži došlo k silnému výbuchu, pri ktorom sa zrútila fasáda budovy a zranilo sa najmenej 24 ľudí

21.6.2023 (SITA.sk) - Silný výbuch v Paríži zanechal v stredu 24 zranených. Spôsobil tiež požiar a vyvolal evakuácie okolitých budov, informovala polícia. Príčina výbuchu zatiaľ nie je známa.

Predstaviteľ parížskej polície pre agentúru AP uviedol, že zo zranených sú štyria v kritickom stave a 20 majú menej vážne zranenia. Ľudia podľa neho utrpeli zranenia hlavne, keď ich odhodil výbuch.

Požiar je pod kontrolou

Výbuch sa stal v budove v piatom parížskom obvode, pričom v jeho dôsledku sa zrútila jej fasáda. Záchranné služby sa snažia zistiť či je ešte niekto vo vnútri budovy. Obvodné úrady výbuch a požiar pripisujú úniku plynu.

Požiar dostali pod kontrolu, ale ešte ho neuhasili.

Na mieste je 270 hasičov aj 70 zásahových vozidiel. Hasiči podľa Nuneza zabránili požiaru zapáliť dve susedné budovy, ktoré výbuch „vážne destabilizoval“, a evakuovali ich.

Začalo sa vyšetrovanie

Starostka obvodu Florence Berthout uviedla, že výbuch bol taký silný, že sa na budovách rozbili sklá.

Parížska prokurátorka Laure Beccuau informovala, že začali vyšetrovanie ťažkého neúmyselného zranenia. Vyšetrovanie podľa jej slov preverí, či výbuch nepochádzal z údajného z porušenia bezpečnostných pravidiel.

