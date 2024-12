V okolí Banskej Bystrice budú pre nácvik vojenskej prehliadky k výročiu SNP dopravné obmedzenia

26.8.2019 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Banskej Bystrice a okolitých obcí na generálny nácvik vojenskej prehliadky, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici v noci z utorka 27. na stredu 28. augusta v čase od 21:00 do 6:00.

„Generálny nácvik je súčasťou prípravy príslušníkov Ozbrojených síl SR na slávnostnú vojenskú prehliadku, ktorá sa uskutoční pri príležitosti nadchádzajúcich celoštátnych osláv 75. výročia Slovenského národného povstania," informovala agentúru SITA hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.

Uzavrú úseky ciest

V súvislosti s nácvikom zároveň rezort upozorňuje na dopravné obmedzenia, ktoré sú spojené s uzáverou časti cestných komunikácií.

„Počas tohto nácviku budú uzavreté úseky ciest R1, 1/66 a 1/69 v čase od 18:00 do 7:00. Dopravu budú priamo na mieste v spolupráci s Policajným zborom regulovať príslušníci Vojenskej polície a vyčlenení príslušníci Ozbrojených síl SR," povedala Capáková.

Žiadajú o rešpektovanie pokynov polície

Ministerstvo sa zároveň ospravedlňuje obyvateľom Banskej Bystrice a dotknutých obcí za nepríjemnosti, ktoré môžu byť spôsobené hlukom a dopravnými obmedzeniami počas generálneho nácviku a aj nadchádzajúcej slávnostnej vojenskej prehliadky. Taktiež žiada verejnosť prítomnú na mieste o dodržiavanie vymedzenej bezpečnej vzdialenosti a rešpektovanie pokynov Vojenskej polície.

„Súčasťou generálneho nácviku je nácvik výsadkov príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia, ktoré sa uskutočnia 27. augusta od 9:00 do 12:00, ako aj od 13:00 do 16:00 a tiež 28. augusta v rovnakom čase. Nácvik preletu leteckej techniky sa uskutoční 27. a 28. augusta od 14:00 do 16:30," dodala Capáková.

Viac o téme: Oslavy 75. výročia SNP (Slovenského národného povstania)

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

