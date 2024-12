V Kutnej Hore horela ubytovňa, staršia žena zahynula a ďalšie osoby sa zranili (video)

2.1.2021 (Webnoviny.sk) - Jedna žena zomrela a niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia pri požiari ubytovne v stredočeskej Kutnej Hore. Ten vypukol v piatok večer a viedol k evakuácii 40 osôb. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Medzi zranenými sú aj deti

Hovorkyňa krajských hasičov Tereza Fliegerová uviedla, že hlásenie o požiari dostali okolo pol jedenástej večer, pričom už prvé informácie hovorili o tom, že sa ľudia nemôžu dostať z budovy von.

Po dohasení našli v budove staršiu ženu bez známok života, uviedla zase hovorkyňa polície Michaela Richterová. "Na mieste bol aj koroner, ktorý predbežne vylúčil cudzie zavinenie. Pravdepodobne sa nadýchala splodín," povedala pre iDNES. Polícia nariadila vykonanie súdnej pitvy.

Medzi zranenými sú aj tri deti. "Štyroch pacientov, ktorí mali zranenia ľahšieho charakteru, sme po ošetrení previezli do nemocníc," informovala krajská hovorkyňa záchrannej služby Petra Effenbergerová.

Požiar postihol vrchné byty

Na mieste zasahovalo cez noc jedenásť jednotiek hasičov, ktorí oheň dostali pod kontrolu po pol jednej. V sobotu dopoludnia tam ešte boli štyri jednotky, hasiči hľadajú skryté ohniská a rozoberajú konštrukciu.

Podľa odhadov oheň spôsobil škodu desať miliónov korún (v prepočte viac ako 381-tisíc eur), uviedla hovorkyňa hasičov s tým, že príčina požiaru bude predmetom vyšetrovania.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

