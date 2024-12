V Košiciach sa opäť zastaví doprava, odborári dopravného podniku ohlásili ostrý štrajk

KOŠICE 21. mája (WebNoviny.sk) – Odborári a zamestnanci Dopravného podniku mesta Košice ohlásili na stredu 22. mája od 8:00 ostrý štrajk. Pre agentúru SITA to potvrdil šéf odborovej organizácie vodičov pri DPMK Ivan Horváth.

„Za služby, ktoré si objednáva mesto, nedostávame plnú výšku úhrady a to je podstata celého problému. Nespájal by som to vôbec, ako to média podsúvajú, s kolektívnym vyjednávaním, ktoré momentálne prebieha, ale treba nastaviť, aby už akcionár zaplatil riadne za služby, ktoré si objednal,“ dodal Horváth.

Platy zamestnancov plánujú zvýšiť

V pondelok 20. mája informoval Magistrát mesta Košice o tom, že platy zamestnancov DPMK budú zvyšovať už v tomto roku. Prvoradým faktorom je ale to, aby sa podnik finančne ozdravil a mohol fungovať aj naďalej.

Vedenie DPMK sa v pondelok oboznámilo s požiadavkami zástupcov zamestnancov o pokračovaní kolektívneho vyjednávania, ktoré prezentovali na stretnutí s generálnym riaditeľom podniku Vladimírom Padyšákom.

Zástupcovia zamestnancov uviedli, že počas kolektívneho vyjednávania naďalej trvajú na pôvodnom návrhu 10-percentného navýšenia platných tarifných miezd.

Do štrajku sa zapojili takmer všetci vodiči

Odborári vstúpili do štrajkovej pohotovosti 11. marca a vo štvrtok 9. mája po neúspešnom rokovaní s vedením podniku do ostrého štrajku.

Vyhlásenie štrajku zdôvodnili naplnením hospodárskych a sociálnych záujmov zamestnancov, ktoré malo nastať ich 10-percentným nárastom platov v tomto roku a o ďalších 8 percent od začiatku roka 2020. Do dvojhodinového štvrtkového štrajku sa zapojilo vyše 97 percent vodičov DPMK.

Ako ešte v stredu 8. mája uviedol predseda predstavenstva košického dopravného podniku Marcel Čop, vedenie DPMK ponúklo odborárom možnosť, aby hľadali rezervy v nákladoch podniku a ušetrené peniaze by išli na ich platy.

Zároveň požiadalo odborárov, aby počkali do konca júna, pokiaľ bude pripravený ozdravný plán, ktorý má byť predložený na rokovanie košického mestského zastupiteľstva.

