V kauze vraždy Sýkoru vypovedal ďalší svedok. Prezradil niečo pred súdom?

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Na pôde Okresného súdu Bratislava I v utorok pokračuje hlavné pojednávanie v starej kauze vraždy údajného zakladateľa zločineckej skupiny sýkorovci Miroslava Sýkoru. Súd konkrétne predvolal za účelom výpovede jedného svedka, ten však podrobnosti o prípade nevedel a obžalovaných podľa vlastných slov nepozná.

Pozná kľúčového svedka

Jediným spojením svedka Róberta Vaculu a prípadu je jeho kamarátstvo s Róbertom Tóthom prezývaným „Čučo", ktorý je v kauze kľúčovým svedkom. Ako však Vacula povedal v utorok pred súdom, o záležitosti sa spolu nikdy nebavili.

Svedok zároveň pripustil, že Róbert Tóth bol viacnásobne trestne stíhaný. „Párkrát bol stíhaný, aj vo väzbe a bol aj odsúdený," povedal svedok s tým, že podrobnosti nepozná.

Po skutku zomrel

Istý čas sa však podľa neho Tóth skrýval v Nitre, kde ho videl v spoločnosti Petra K. prezývaného Duran. Ten v kauze vraždy Sýkoru figuruje, krátko po skutku však zomrel.

Ďalší svedok Roman Mikolášek, ktorý si momentálne odpykáva trest za vraždu, povedal, že od Ľuboša F. počul v 90-tych rokoch o zámere zavraždiť vysokopostavenú osobu v podsvetí. Nekonkretizoval však o koho malo ísť. Obžalovaný v reakcii však poprel, že by sa so svedkom stýkal alebo že by mali spoločné aktivity. Pojednávanie v tomto prípade by malo pokračovať aj v stredu 9. a vo štvrtok 10. novembra.

Obžalovaní vinu popierajú

Pred súdom v tejto kauze stoja štyria obžalovaní. Ľuboš F., označovaný za šéfa podsvetia v Nitre, bol podľa obžaloby organizátorom vraždy. Marek L., Richard B., ktorý čelí obžalobe aj v kauze skupiny takáčovcov, a Milan M. sa zase na skutku podieľali ako spolupáchatelia. Všetci štyria obžalovaní svoju vinu odmietajú.

Podľa prokuratúry tvorila štvorica skupinu, do ktorej patrili dnes už nebohí Peter K., prezývaný Duran, a Radoslav L., policajt a brat Mareka L. Na vražde Sýkoru mal údajne záujem predovšetkým Duran, pričom išlo o spor o vplyv v podsvetí a zisky z nezákonnej činnosti. Duran nakoniec zahynul krátko po Sýkorovi pri výbuchu auta, Radoslava L. zastrelili.

Vypovedali odsúdení

Miroslava Sýkoru zastrelili vo februári 1997 na parkovisku pred bratislavským hotelom Holiday Inn. Na následky zranení zomrel v nemocnici aj jeho vodič Peter Radič. Na predošlých pojednávaniach v tomto prípade ako svedkovia vypovedali napríklad odsúdení príslušníci podsvetia Mikuláš Černák, Miloš Kaštan, Róbert Lališ, Ladislav Bališ a Juraj Ondrejčák alebo bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Ivan Lexa. Súd tento prípad prejednáva od roku 2015.

