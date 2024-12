V kauze prípravy vraždy Volzovej súd vypočul Čističa, Černák chcel z Ruska vytiahnuť milióny

14.10.2021 (Webnoviny.sk) - V rámci súdneho procesu týkajúceho sa údajnej prípravy vraždy podnikateľky Silvie Klaus Volzovej vo štvrtok Okresný súd Bratislava II predvolal vypovedať aj na doživotie odsúdeného Alojza Kromku prezývaného Čistič.

Ten pred súdom zdôraznil, že celú vec proti obžalovanému Pavlovi Ruskovi si vymyslel Mikuláš Černák a spolupracovať prinútil aj spoluobžalovaného Miloša Kaštana.

Čistič tiež uviedol, že v roku 1997 bol svedkom stretnutia Ruska a Černáka v Banskej Bystrici. „Rozprával sa Rusko s Černákom o nejakom probléme, že či to vedia vyriešiť," uviedol Kromka s tým, že Černák Ruskovi povedal, že mu dá vedieť. „Ani raz som tam nepočul, že by niekto povedal meno Volzová," povedal svedok.

Černák ho chcel odstrániť

Následne mu údajne Černák povedal, že z Ruska vytiahne aspoň 10 miliónov vtedajších korún. „A potom, že ho dá vedľa Bachledu (zavraždený prednosta Okresného úradu v Poprade Vladimír Bachleda, pozn. SITA)," povedal Čistič.

Obžalobe v tomto prípade čelia bývalý riaditeľ TV Markíza a exminister hospodárstva Pavol Rusko a odsúdení príslušníci podsvetia Mikuláš Černák, Miloš Kaštan a Róbert Lališ, prezývaný Kýbeľ. Prípad sa prejednáva za sprísnených bezpečnostných podmienok v bratislavskom Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Podľa obžaloby navštívil Rusko v roku 1997 Mikuláša Černáka v Banskej Bystrici s tým, aby Volzovú uniesli, donútili ju prepísať svoj podiel v spoločnosti Markíza – Slovakia na neho a potom ju odstránili. Rusko obvinenie odmieta.

Argument obžaloby bol vyvrátený

Vo svojej výpovedi pred súdom v máji 2019 pripomenul, že akúkoľvek zmenu vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Markíza – Slovakia, ktorú spoluvlastnil s Volzovou, by musela odobriť licenčná rada.

Ak by, ako sa tvrdí v obžalobe, Volzovú niekto prinútil prepísať jej podiel na Ruska a ten by ju následne zlikvidoval, rada by ju nemohla vypočuť. To totiž podľa Ruska prikazoval zákon. V tom prípade by spoločnosť mohla prísť o vysielaciu licenciu.

Týmto je podľa obžalovaného vyvrátený argument obžaloby, že by z jej smrti mal finančný prospech. „To nemá žiadnu logiku, to by som musel byť psychicky chorý,“ skonštatoval Rusko. Podiel na skutku popiera aj odsúdený šéf sýkorovcov Róbert Lališ. Ten mal podľa obžaloby zabezpečiť sledovanie Volzovej.

Celá vec sa nakoniec neuskutočnila, keďže Mikuláša Černáka vzali do väzby. Černák s Kaštanom účasť na skutku pripustili a Černák sa Volzovej na pojednávaní v septembri 2019 aj ospravedlnil.

