V Jedenástke sezóny je šesť hráčov Slovana, Weissovci obhájili ocenenia spred roka

Kto sa dostal do najlepšej zostavy

Weiss zároveň obhájil post najlepšieho hráča ligy z minulého ročníka a jeho otec Vladimír Weiss starší sa stal opäť najlepším trénerom.

„Ocenenie si veľmi vážim a ďakujem zaň. Sezóna bola veľmi dlhá a náročná. Cena pre najlepšieho hráča je pre mňa takou čerešničkou na torte. Samozrejme, že sa v prvom rade pozerám na tímové úspechy, ale cenu som obhájil. Je to výsledok tvrdej práce, ktorú odvádzam pre Slovan. Vážim si to a ďakujem," povedal o ocenení Vladimír Weiss mladší, citoval ho oficiálny fortunaligový web. Na nedeľňajšom slávnostnom odovzdávaní cien v Senci sa však nezúčastnil.





Najlepším strelcom je Krstovič

Hráčov Slovana v Jedenástke sezóny doplnili s 18 gólmi najlepší strelec súťaže Nikola Krstovič z Dunajskej Stredy na hrote útoku, stopér Marek Kristián Bartoš z Podbrezovej, žilinský brankár Ľubomír Belko a ofenzívny stredopoliar či útočník Róbert Polievka z Banskej Bystrice, ktorý dostal od poroty najviac hlasov zo všetkých (25).

Belko získal len o dva hlasy viac ako dunajskostredský gólman Samuel Petráš. V hlasovaní o najlepšieho hráča ročníka skončil za Weissom druhý Polievka a tretí Kucka, medzi trénermi bol druhý Adrián Guľa (Dunajská Streda) a tretí Roman Skuhravý (Podbrezová).





Objavom sezóny sa stal Artur Gajdoš z AS Trenčín a cenu fanúšika pre osobnosť súťaže získal Krstovič. Ten získal v ankete 59,7 % hlasov, druhý bol Polievka (20,5 % hlasov) a tretí Weiss ml. (19,8 % hlasov).

Poďakovanie významným osobnostiam

Za najlepšieho rozhodcu zvolili Ivana Kružliaka a najlepším asistentom rozhodcu sa stal Branislav Hancko, obaja zopakovali prvenstvá spred roka.





Do Tribúny slávy, obdoby Siene slávy, pribudli Pavol Diňa v kategórii hráč, Jozef Jankech v kategórii tréner a Jozef Adamec in memoriam v kategórii osobnosť. Je to nová tradícia pri príležitosti 30. výročia samostatnej najvyššej slovenskej súťaže.

„Chceme takto najmä poďakovať významným osobnostiam, ktoré v našej lige zanechali výraznú stopu. Tribúna je niečo, čo k futbalu a športu neodmysliteľne patrí. Na Tribúne slávy našej ligy majú svoje čestné miesta prvé tri mená. Zároveň však prízvukujem, že je to naštartovanie novej tradície. Každý rok na Tribúnu slávy pribudnú ďalšie mená ligového futbalu,“ vysvetlil prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.





