V Alpách zahynuli dvaja lezci, jeden po páde visel dolu hlavou, druhý spadol do trhliny

7.9.2019 (Webnoviny.sk) - V rakúskych Alpách zahynuli pri dvoch samostatných incidentoch dvaja nemeckí lezci.

Rakúska tlačová agentúra APA informovala, že neďaleko obce Nassereith zahynul v piatok 60-ročný muž.

Nemec bol spolu s ďalšími dvoma mužmi naviazaný na lane a liezol ako prvý, no spadol a ostal visieť dolu hlavou, pričom utrpel smrteľné zranenia. Na určenie presnej príčiny smrti nariadili pitvu.

O život prišiel aj 50-ročný lezec, ktorý v piatok neďaleko St. Leonhard im Pitztal vo vysokej nadmorskej výške spadol do trhliny a utrpel vážne zranenia. Záchranári ho dokázali previezť do nemocnice v Innsbrucku, no v sobotu APA informovala o jeho úmrtí.





