Úzkosť a CBD olej - môže skutočne zmierniť príznaky?

Nech to znie akokoľvek zvláštne, úzkosť je v podstate dobrá vec - ale iba v zdravej miere.

Je prirodzené, že v určitých situáciách pociťujeme úzkosť a zažíva to každý. Problém nastáva vtedy, keď sa zdravá úzkosť stane abnormálnou a ovládne váš život.

Popri zavedených liekoch proti úzkosti, psychoterapii a metódach na zmiernenie stresu sa však objavila aj nová možnosť, ktorá môže pomôcť pri zmiernení nadmernej úzkosti.

Čo presne máme na mysli pod pojmom úzkosť?

Zdravá úzkosť

Nie náhodou sme uviedli, že úzkosť je v podstate dobrá vec, počas evolúcie totiž zohrávala významnú úlohu z hľadiska prežitia. Úzkosť našich predkov v prípade nebezpečných dravcov, útokov nepriateľských kmeňov alebo každodenných núdzových situácií bola doslova záchranou života. Táto funkcia pretrváva dodnes, ak by sa totiž nikto neobával napríklad klimatických zmien alebo epidémie koronavírusu, výrazne by to znížilo šance ľudstva na prežitie.

Samozrejme, obavy nie sú oprávnené len v súvislosti s takýmito globálnymi hrozbami. Úzkosť prežívaná v každodennom živote, napríklad počas rande, skúšky alebo pracovného pohovoru, tiež patrí do kategórie zdravej, presnejšie fyziologickej úzkosti. Tento druh úzkosti nám pomáha mobilizovať naše rezervy a pripraviť sa na nebezpečné situácie alebo dôležité udalosti a výzvy, aby sme ich mohli úspešne zvládnuť.

Patologická úzkosť

Ak je úzkosť pretrvávajúca, nadmerná alebo sa stáva všeobecným pocitom, ktorý nemožno spojiť s konkrétnou príčinou, hovoríme o úzkostnej poruche.





Abnormálnu úzkosť môžu sprevádzať nasledujúce fyzické príznaky:





• búšenie srdca,

• nevoľnosť,

• bolesť na hrudníku,

• potenie,

• rozšírené zreničky,

• bolesť hlavy,

• bolesť žalúdka,

• svalové napätie v ramenách a krku,

• závraty,

• únava.

Úzkosť zvyčajne vyvoláva aj emocionálne reakcie:

• nepokoj, rozrušenosť,

• citlivosť,

• nespavosť,

• napätie,

• strata koncentrácie.

Čo je to CBD olej?

Súkvetie konopy obsahuje viac ako 140 rôznych kanabinoidov. Najznámejšie z nich sú delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD). THC je psychoaktívna, psychotropná látka, ktorá je narkotická a môže byť návyková. Najmä kvôli tejto látke je konopa vo väčšine krajín klasifikovaná ako omamná látka a je nelegálna.

Väčšina kanabionoidov však nemá narkotické účinky a nie je návyková, čo platí aj pre CBD. Naopak, doteraz vykonané výskumy naznačujú skôr to, že CBD môže mať širokú škálu terapeutických účinkov, od zmiernenia zápalu až po zmiernenie porúch spánku a úzkosti.





Takzvaný širokospektrálny CBD olej obsahuje okrem kanabidiolu, ktorý je hlavnou účinnou látkou, aj množstvo ďalších cenných látok (napr. esenciálne mastné kyseliny, terpény, steroly a flavonoidy). Neobsahuje však žiadne THC ani iné psychotropné látky.

Môže CBD olej pomôcť pri zmiernení úzkosti?

Podľa všeobecného lekárskeho protokolu možno úzkosť účinne zmierniť psychoterapiou a liekmi. V posledných rokoch však bolo publikovaných niekoľko sľubných štúdií, ktoré naznačujú možnú súvislosť medzi užívaním CBD a zmiernením príznakov úzkosti.





Štúdia z roku 2015 napríklad naznačuje, že CBD olej môže mať potenciál v zmierňovaní úzkosti (Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders - Neurotherapeutics, s. 825-836). Potvrdzuje to aj vedecký výskum na rôznych jednotlivcoch a skupinách uvedených v štúdii. Ďalšia štúdia, publikovaná tiež v roku 2015, ukazuje potenciálne účinky CBD oleja na zlepšenie nálady (Acute effects of delta-9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and their combination on facial emotion recognition: a randomized, double-blind, placebo-controlled study in cannabis users - European Neuropsychopharmacol, s. 325-334).

Ako používať CBD olej?

Pred zodpovedaním tejto otázky je dôležité zdôrazniť, že CBD olej by sa mal používať len so súhlasom lekára. Inými slovami, nemali by ste svojvoľne vysadiť žiadne lieky, ktoré užívate (ak nejaké užívate), a vždy by ste sa mali poradiť so svojím lekárom o používaní a dávkovaní CBD oleja.





Štúdie a skúsenosti v tejto oblasti naznačujú, že denný príjem CBD sa môže pohybovať od 5 do 200 mg, ale môžete nájsť aj výskumy o vyšších množstvách. Jedným z dôvodov je, že denné množstvo závisí od mnohých individuálnych faktorov (napr. stravovacie návyky, životný štýl, biorytmus, zdravotný stav atď.). Preto je najlepšie začať s malým množstvom CBD oleja a postupne ho zvyšovať podľa potreby.





Nemenej dôležitá je však aj kvalita CBD oleja. Spoločnosť USA Medical je výhradným domácim a východoeurópskym distribútorom produktov od amerického giganta Folium Biosciences, producenta CBD, ktorý má licenciu na výrobu farmaceutických surovín. Ich prírodné produkty na rastlinnej báze sú najvyhľadávanejšie prípravky s obsahom CBD na Slovensku.

Pri výrobe extraktov CBD na báze konopy špeciálne pre európsky trh sa spoločnosť Folium Biosciences riadi prísnym systémom kontroly a testovania kvality, na základe pokynov GMP (Good Manufacturing Practice). Všetky ich produkty majú registráciu CPNP.





CBD olej z ponuky USA medical je širokospektrálny, teda neobsahuje ani stopové množstvo THC. Je vyrobený moderným extrakčným procesom a obsahuje cenné esenciálne mastné kyseliny, fytokanabinoidy, terpény, steroly a flavonoidy, ktoré je možné extrahovať z konopy. Hodnotný CBD extrakt sa predáva rozpustený v zmesi kvalitného oleja z hroznových jadier, konopného oleja a pomarančového oleja. Cena tohto CBD oleja sa líši pri každej koncentrácii, ale čo sa týka pomeru ceny a kvality, patrí k najpriaznivejším v porovnaní s podobnými výrobkami na trhu.

Najčítanejšia najnovšia správa

Poškodená zásielka nie je zodpovednosťou Ježiška, ale predávajúceho

21.12.2024 (SITA.sk) - V rámci sviatkov preferuje čoraz viac spotrebiteľov nákup darčekov online s doručením domov. Týmto spôsobom sa však nedá úplne vyhnúť nečakaným problémom, ako sú poškodené zásielky.

Krehké predmety

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová radí nepreberať zásielku s poškodenou krabicou, ak obsahuje krehké predmety. Pri prevzatí balíka by mal spotrebiteľ dôkladne zdokumentovať jeho stav a v prípade potreby ihneď kontaktovať predávajúceho.

„Ak sa rozhodnete balík aj napriek zjavnému poškodeniu prevziať, dokumentáciu rozhodne nepodceňte a skúste si natočiť populárny unboxing,“ dodáva Hekšová. Aj v prípade, že nepoškodený balík obsahuje poškodený tovar, je možné ho reklamovať, pretože predávajúci zodpovedá za správne zabalenie výrobku.

Poškodená zásielka

Spotrebiteľ má povinnosť reklamovať poškodenú zásielku priamo u predávajúceho, lebo práve s ním má uzatvorenú zmluvu, nie s prepravcom. Iná situácia nastane, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka.

V takom prípade je potrebné reklamáciu riešiť s doručovateľom. Spotrebiteľom sa odporúča skontrolovať zásielku hneď po jej doručení, aby sa vyhli komplikáciám pri reklamácii.

Ľudia často očakávajú, že tovar objednaný na Vianoce dorazí pred Štedrým dňom. Ak sa tak nestane, Hekšová upozorňuje, že majú možnosť odstúpenia od zmluvy.

„Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, má spotrebiteľ právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak ani táto lehota nie je splnená, je možné odstúpiť od zmluvy,“ vysvetľuje Hekšová.

Vrátenie tovaru

Online nákupy poskytujú zákazníkom možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto právo umožňuje odstúpiť od zmluvy, napríklad ak je doručenie dlhšie, než sa očakávalo.

V období Vianoc často obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Ak tento sľub nesplnia, ide o podstatné porušenie zmluvy.

Preťaženie doručovacích miest

Taktiež je tu riziko preťaženia doručovacích miest. Doručovacie spoločnosti sú niekedy nútené uložiť balíky na alternatívne miesta, ak je pôvodné miesto obsadené. Podľa Hekšovej je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo sa týka vzdialenosti aj otváracej doby.

Problémy sa vyskytujú, keď nové miesto nie je obdobné, napríklad keď sú rozdiely v otváracej dobe alebo vzdialenosti značné. Ak sa miesto doručenia zmení na menej dostupné, môže to pre spotrebiteľov predstavovať veľké obmedzenie.

Náhradné miesto doručenia

Niektoré spoločnosti ponúkajú ľuďom možnosť vybrať si náhradné miesto doručenia, čo môže byť výhodné.

„Pre spoločnosti je odhadovanie obsadenosti doručovacích miest zložité,“ dodáva Hekšová, a preto možnosť výberu alternatívneho miesta môže zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov. Avšak, nie všetky spoločnosti túto možnosť poskytujú a nie vždy sú v okolí dostupné alternatívne miesta.