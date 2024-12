Územie Slovenska zasiahne teplý front, na horách meteorológovia varujú pred víchricou

10.3.2020 (Webnoviny.sk) - Cez deň bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, v polohách nad 1 700 metrov bude snežiť.

Ráno sa ojedinele vyskytne hmla. Popoludní nastúpi ustávanie zrážok a miestami aj zmenšenie oblačnosti. Bude teplo, najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 8 do 13 stupňov, v južnej polovici západného a na juhu stredného a východného Slovenska bude 14 až 18 stupňov.

Na horách vo výške 1 500 metrov sa oteplí na 3 stupne. Fúkať bude prevažne západný, v Above a na Zemplíne južný vietor s rýchlosťou 3 až 9 m/s, na západe v nárazoch okolo 15 m/s. Nad pásmom lesa sa môže vyskytnúť aj víchrica. K večeru vietor zoslabne.

V noci bude polojasno až oblačno, na západe a postupne na celom území zamračené a na mnohých miestach dážď, vo vyšších polohách aj sneženie, ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota bude 4 až -1 stupeň Celzia, na juhozápade okolo 6 stupňov. Južný až juhozápadný vietor bude viať rýchlosťou 2 až 7 m/s, nad pásmom lesa sa očakáva prudký vietor až víchrica.





11.3.2020



Slovenská správa ciest informuje:





Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý.





Cesty I. II. a III. triedy sú zjazdné povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach severného a východného Slovenska miestami pokrytý utlačeným snehom do hr. 1-2 cm. Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá je zľadovatený sneh do 2 cm.





Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, okrem HP Vrchslatina, kde je miestami na vozovke vrstva utlačeného snehu hr. 1 cm.

UPOZORNENIE PRE VODIČOV:





Znížená dohľadnosť pre silný dážď do 100 m je v lokalitách Brodno, Svrčinovec, Horelica, Vrútky, Čierne-Polesie, Turany, Čadca, Zálužie, Skalité, Nitra-Zobor.





Pre vozidlá nad 10 m dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Šútovce (cesta III/1774).





Cesta II/576 v úseku Banské - Herľany (Herlianske Sedlo) je v zimnom období neudržiavaná.





Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1.11.2019 uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 12 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.

Výstrahy ku dňu 11. 3. 2020

Horská záchranná služba

Vysoké Tatry

Upozorňujeme na výskyt vetra, ktorý vo večerných hodinách krátkodobo, v nárazoch dosiahne 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h). Sneh je na mnohých miestach tvrdý až ľadový, upozorňujeme na nebezpečenstvo pošmyknutia. Odporúčame použiť stúpacie železá a paličky, prípadne čakan. Tatranská magistrála je v úseku Hrebienok - Sliezsky dom pre popadané stromy nepriechodná. Úsek Popradské pleso - Sliezsky dom / magistrála / nemá zimné značenie a je tu veľká pravdepodobnosť zablúdenia. Platí sezónna uzávera cez vysokohorské sedlá. Po 16:30 sa začína stmievať !!!

Nízke Tatry

Upozorňujeme na výskyt vetra, ktorý vo večerných hodinách krátkodobo, v nárazoch dosiahne 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h). Sneh je na mnohých miestach tvrdý až ľadový, upozorňujeme na nebezpečenstvo pošmyknutia. Odporúčame použiť stúpacie železá a paličky, prípadne čakan. Upozornenie: Z dôvodu množstva popadaných stromov sú ťažko priechodné: Žltý TZCH Demänovská jaskyňa slobody - Siná, žltá trasa Demänová Autocamping ATC smerom do sedla Machnatô, modrý TZCH cez Krakovu hoľu smerom do sedla Javorie, a smerom do sedla Kúpeľ, zelený TZCH zo Svidovského sedla smerom na Slemä a Ohnište, aj červený TZCH od Širokej doliny smerom na Peknú vyhliadku.



Ďalej upozorňujeme turistov, že niektoré turistické trasy boli pre schodnosť pozmenené, preto sa nemusia zhodovať ich GPS súradnice s mapovými podkladmi. Upozorňujeme lyžiarov, že pre polom je nepriechodná trasa z Lukového kotla (v pásme lesa) smerom na Vyhliadku.

Západné Tatry

Upozorňujeme na výskyt vetra, ktorý vo večerných hodinách krátkodobo, v nárazoch dosiahne 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h). Sneh je na mnohých miestach tvrdý až ľadový, upozorňujeme na nebezpečenstvo pošmyknutia. Odporúčame použiť stúpacie železá a paličky, prípadne čakan. Turistický chodník - zelená značka na Lomnô a Prosečné je zle značený !

Malá Fatra

Upozorňujeme na výskyt vetra, ktorý vo večerných hodinách krátkodobo, v nárazoch dosiahne 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h). Po hrebeni odporúčame pohyb po zimnom tyčovom značení.!!!Sneh je na mnohých miestach tvrdý až ľadový, odporúčame použiť stúpacie železá a paličky, prípadne čakan. Zelený TZCH Javorina - sedlo Brestov je ťažko prechodný z dôvodu popadaných stromov. Modrý TZCH Starý dvor (Paseky) - Chata na Grúni je zatvorený pre ťažbu dreva!!! Z dôvodu bezpečnosti je uzatvorený žltý chodník z Medziholia na Chrbát Stohu - tzv. Stohová skratka. Dovoľujeme si upozorniť návštevníkov Malej Fatry na každoročnú sezónnu uzáveru troch turistických chodníkov a to v období od 1.marca do 15. júna. Medziholie – Veľký Rozsutec – Medzirozsutce (červená turistická značka) Obšívanka – Malé nocľahy (modrá turistická značka) Vendovka – Malý Kriváň (modrá turistická značka)

Veľká Fatra

Upozorňujeme na výskyt vetra, ktorý vo večerných hodinách krátkodobo, v nárazoch dosiahne 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h). Turistické chodníky sú miestami zľadovatené, niekde sa naopak prebára. Neodporúčame chodiť pešo bez snežníc, poprípade lyží. Zvýšte opatrnosť. Odporúčame používať paličky, snežnice, lyže a na zľadovatených miestach minimálne navliekacie gumené mačky s hrotmi. Na túru sa treba dobre obliecť a počítať s tým, že po 16:30 sa začína stmievať. V prípade, že sa rozhodnete ísť na pešo, prosíme Vás, neničte lyžiarsku stopu!!! Ďakujeme.

Lučanská Malá Fatra

Upozorňujeme na výskyt vetra, ktorý vo večerných hodinách krátkodobo, v nárazoch dosiahne 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h). V pohorí je 30 - 50 cm snehu, turistické chodníky sú miestami zľadovatené. Odporúčame používať paličky a turistické mačky. Ferrata je namrznutá - stupy aj istiace lano. Vzhľadom na uvedené zvýšte opatrnosť. Na túru sa treba dobre obliecť a počítať s tým, že po 16:30 sa začína stmievať.

Slovenský raj

Dolina Bieleho potoka je uzavretá (poškodené technické zariadenia). Ferrata HZS v rokline Kyseľ je sezónne uzavretá. Roklina Veľký Sokol je v zlom technickom stave.Ostatné turistické chodníky sú otvorené a schodné.

Stredné Beskydy

Upozorňujeme na výskyt vetra, ktorý vo večerných hodinách krátkodobo, v nárazoch dosiahne 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h). Vo výške nad 1500 m n. m. je sneh miestami tvrdý až zľadovatený. Vo vrcholných častiach Babej hory a Pilska odporúčame použiť paličky, mačky alebo snežnice.

Kysuce - Oščadnica

Upozorňujeme na výskyt vetra, ktorý vo večerných hodinách krátkodobo, v nárazoch dosiahne 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h).V pohorí je súvislá snehová pokrývka 20 - 50 cm, nový sneh je nerovnomerne previaty na záveterných stranách, môžu sa tvoriť záveje, odporúčame použiť turistické paličky/ snežnice. Podmienky na lyžiarsku turistiku na Veľkej Rači sú veľmi dobré. Pozor, stmieva sa už po 17.00 hod.

Kremnica - Skalka

Upozorňujeme na výskyt vetra, ktorý vo večerných hodinách krátkodobo, v nárazoch dosiahne 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h). V Kremnických vrchoch sa nachádza súvislá snehová pokrývka do 30 cm. Od 1.1. do 30.4. sú všetky ferratové cesty, vrátane visutého mosta, uzavreté z dôvodu ochrany prírody a krajiny.

