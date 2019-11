Ústavný súd riešil viacero volebných sťažností, vyhovel niektorým kandidátom

KOŠICE 30. januára (WebNoviny.sk) – Plénum Ústavného súdu SR (ÚS) na dnešnom neverejnom zasadaní prerokovalo viacero volebných sťažností. Voľby starostu obce Čierny Brod pre neústavnosť a nezákonnosť napadol sťažovateľ P.N. Ústavný súd zrušil rozhodnutie miestnej volebnej komisie zapísané v zápisnici o výsledku volieb v časti o rovnakom počte hlasov pre kandidátov J.H. a P.N. Za zvoleného starostu obce Čierny Brod vyhlásil P.N.

Sťažovateľ v sťažnosti tvrdí, že „členovia miestnej volebnej komisie určili nesprávne niektoré hlasovacie lístky za neplatné“. Má vedomosť o tom, že „najmenej dva hlasovacie lístky odovzdané pre voľby starostu, boli členmi miestnej volebnej komisie určené za neplatné." V prípade, ak by miestna volebná komisia postupovala v súlade so zákonom a teda by uznala uvedené dva hlasovacie lístky pre kandidáta na starostu za platné, v takom prípade by bol sťažovateľ vyhlásený za zvoleného starostu obce Čierny Brod, lebo by mal o dva hlasy viac ako protikandidát.

Zrušili rozhodnutia volebnej komisie

Ústavný súd vyhovel sťažnosti kandidáta P.S., ktorý namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Tvrdošín vo štvrtom volebnom obvode. Zrušil rozhodnutie mestskej volebnej komisie v časti, v ktorej bol za zvoleného vyhlásený kandidát M.K. Ústavný súd za zvoleného poslanca do mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 4 vyhlásil sťažovateľa P.S.

Sťažovateľ napáda neústavnosť a nezákonnosť volieb z dôvodu porušenia pravidiel sčítavania hlasov. Predsedníčka Mestskej volebnej komisie v Tvrdošíne bola telefonicky informovaná, že dvaja získali rovnaký počet 183 odovzdaných hlasov. Prepočítavali ich však tak, že sa nespočítavali odovzdané hlasy obidvoch kandidátov, ale len „čiarky na pomocnom papieri". Na základe takéhoto prepočítania zistili, že zvolený už nemá 183, ale 186 hlasov. Sťažovateľ výslovne uvádza, že neobviňuje žiadnu osobu z nezákonného konania, len sa domáha nestrannej a objektívnej revízie zistených výsledkov zákonným spôsobom prepočítania odovzdaných hlasov a posúdenia platnosti hlasovacích lístkov v zmysle právnej úpravy.

Sťažnosť Kresťanskodemokratického hnutia

Ústavný súd odmietol ako zjavne neopodstatnenú volebnú sťažnosť na neústavnosť a nezákonnosť volieb v obci Pečeňady. Zamietol volebnú sťažnosť, ktorú podala skupina voličov a politických subjektov namietajúcich neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva Muránska Dlhá Lúka.

Ústavný súd zastavil konanie o volebnej sťažnosti P.G. a R.B., ktorou namietali neústavnosť a nezákonnosť volieb primátora mesta Poltár. Rozhodol aj o sťažnosti Kresťanskodemokratického hnutia a skupiny kandidátov, ktorou namietali neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva a výsledok volieb starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Osturňa. Ústavný súd sťažnosť zamietol. Zamietol aj sťažnosť M.M., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Nižné Nemecké.

Tlačová správa v plnom znení ako aj podania sťažovateľov sú na internetovej stránke ústavného súdu.

