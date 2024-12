USA a Nemecko sa spolu postavia ruskej agresii, Biden s Merkelovou zaujali jednotný postoj aj voči Číne

16.7.2021 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty a Nemecko sa postavia proti ruskej agresii. Ako informoval spravodajský portál BBC, tieto slová povedal americký prezident Joe Biden na úvod stretnutia s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou vo Washingtone.

„Stojíme spolu a budeme aj naďalej stáť pri obrane našich východných spojencov v NATO proti ruskej agresii,“ uviedol Biden na spoločnej štvrtkovej tlačovej konferencii s Merkelovou, ktorá počas pôsobenia vo funkcii zažila štyroch amerických prezidentov.

Dohoda prijateľná pre všetky strany

Biden a Merkelová sa dlhšie nevedia zhodnúť v otázke takmer dokončeného plynovodu Nord Stream 2. Washington dlhodobo tvrdí, že plynovod Nord Stream 2, ktorý má prepravovať zemný plyn z Ruska do Nemecka, ohrozuje energetickú bezpečnosť Európy a poškodzuje spojencov ako Ukrajina, ktorá v súčasnosti profituje z poplatkov za tranzit ruského plynu.

„Aj v prípade dobrých priateľov sa môže objaviť nesúhlas,“ poznamenal Biden, ktorý nedávno upustil od sankcií voči nemeckým spoločnostiam zapojeným do projektu, čo v Berlíne vzbudilo nádej, že sa nájde spôsob, ako dosiahnuť dohodu prijateľnú pre všetky strany.

Merkelová bude Bidenovi chýbať

Obaja spojenci sa postavili aj proti antidemokratickým akciám Číny. Napriek tomu, že Nemecko a Čína sú silnými obchodnými partnermi, aj Berlín v otázkach ľudských práv občas kritizoval konanie Pekingu. „Budeme sa zasadzovať za demokratické princípy a ľudské práva, keď uvidíme, ako Čína alebo akákoľvek iná krajina pracuje na oslabení slobodnej a otvorenej spoločnosti,“ podotkol 78-ročný americký prezident.

Merkelová, ktorá sa v septembrových voľbách nebude uchádzať o ďalšie zvolenie do funkcie, mala v minulosti napätý vzťah s Bidenovým predchodcom Donaldom Trumpom a občas i nezhody s Georgeom W. Bushom a Barackom Obamom. Biden na záver hodinového stretnutia smerom k Merkelovej vyhlásil: „Bude mi chýbať, keď vás už neuvidím na našich samitoch.“

