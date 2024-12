Úprava interrupcií od Záborskej má podporu v koalícii, neradikalizuje situáciu a je kompromisná

19.6.2020 (Webnoviny.sk) - Zo štyroch návrhov, ktoré menia pravidlá pri umelom prerušení tehotenstva, má v parlamente šancu na úspech zákon z dielne poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) na čele s Annou Záborskou.

Podľa vyjadrení lídrov poslaneckých klubov koalície pre agentúru SITA by mal dostať podporu práve Záborskej návrh na rozdiel od zvyšných troch opozičných iniciatív. Politológovi a rektorovi Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore Tomášovi Koziakovi sa javí Záborskej zákon ako kompromis, ktorý má šancu uspieť v parlamente a zároveň by mal byť „najviac stráviteľný pre verejnú mienku“.

Zákaz reklamy na potraty

Návrh Záborskej okrem iného zlepšuje sociálnu a finančnú podporu tehotným ženám. Mali byť dostať dlhší čas na premyslenie si umelého potratu zo 48 na 96 hodín. Zakázať sa má komerčná reklama na umelé potraty.

Zmeniť pravidlá umelého prerušenia tehotenstva chcú aj nezaradení poslanci Tomáš Taraba, Štefan a Filip Kuffovci a Ján Podmanický. Je úplne rovnaký, aký presadzoval súčasný minister zdravotníctva Marek Krajčí s poslancami OĽaNO vlani v parlamente. „Nami navrhnutá novela je zámerne úplne identická, aby OĽaNO nemalo dôvod ju nepodporiť alebo, aby bolo nútené prísť s niečím lepším. Nám ide o presadenie zákona, a to, že OĽaNO predkladá vlastný, je následkom toho, že nemajú inú možnosť,“ vyjadril sa pre agentúru SITA Taraba. Nezaradení poslanci rovnako ako vlani Krajčí napríklad plánujú, aby žene, ktorá požiada o utajený pôrod, sa priznal nárok na nemocenské už od 21. týždňa tehotenstva. Ak by jediným dôvodom na umelé prerušenie tehotenstva bol vek ženy nad 40 rokov, tak by si ho musela zaplatiť sama.

Poslanci zo strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) predložili dva návrhy o interrupciách. V jednom z nich navrhujú skrátiť lehotu na vykonanie umelého prerušenia tehotenstva zo súčasných 12 na 8 týždňov.

Nepodporia opozičné návrhy

Predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš o opozičných návrhoch povedal, že si ich veľmi podrobne preštudujú. „Čo sa týka ochrany života, sme dohodnutí, že hlasujeme slobodne podľa svojho svedomia a vedomia,“ povedal Šipoš. Predpokladá, že podporu nájde návrh OĽaNO.

Predsedníčka klubu Za ľudí Jana Žitňanská povedala, že strana nikdy nebude hlasovať a ani nehlasovala za žiadny z návrhov, ktorý predložila ĽSNS. „Pokiaľ sa celá koalícia nedohodne, nejdeme do podpory opozičných návrhov,“ doplnila. O návrhu Záborskej povedala, že nejde cestou zákazov. „Z môjho pohľadu to nie je kontroverzné. Mohlo by to byť prijateľné aj pre nekonzervatívcov,“ doplnila Žitňanská. Šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský povedal, že ho nezaujímajú návrhy kuffovcov a kotlebovcov. „Určite podporím koaličný návrh Anny Záborskej,“ podotkol Pčolinský.

Predsedníčka klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová považuje súčasnú právnu úpravu týkajúcu sa interrupcií za vyhovujúcu. „V žiadnom prípade nepodporíme opozičné návrhy. Takto sme sa dohodli v rámci koaličnej zmluvy,“ povedala. Podľa nej Záborská predstavila na koaličnej rade návrh na ochranu života. „Ide o opatrenia, ktoré sú mäkšieho charakteru, a nie sú o zákazoch a príkazoch. O týchto opatreniach sa dá diskutovať. Ak je návrh v tej podobe, ako hovorila pani Záborská na koaličnej rade a nejaké odporúčania si snáď zobrala z diskusie, tak je možné že v prvom čítaní by niektorí poslanci SaS mohli hlasovať za,“ uviedla Zemanová.

Návrh neradikalizuje situáciu

Podpredseda opozičného klubu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Dušan Jarjabek nevie, ako sa k návrhom o interrupciách strana postaví. „Garantujem, že ja za žiadnu zmenu zákona hlasovať nebudem. Toto nie je problém, ktorý by ‚drásal občanom nervy. Netreba si škrabať to, čo vás nesvrbí,“ dodal.

Podľa politológa Koziaka Záborskej návrh neradikalizuje situáciu a možno ho označiť za kompromis. Ako ďalej povedal, pri súčasnej podobe parlamentu sa niet čomu čudovať, že sa budú objavovať hodnotové otázky konzervatívnejšieho rázu. „Po odznení tejto témy v parlamente sa zrejme na istú chvíľu zastavia diskusie o interrupciách a k prijatiu zákona v radikálnejšom vydaní už asi nedôjde,“ mienil politológ. Podľa neho Záborskej návrh ako keby do budúcnosti nastavil ďalšie smerovanie zmien v zákone o interrupciách.

