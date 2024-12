Ukrajinské vzdušné sily vraj zostrelili ďalšiu ruskú stíhačku Su-34

29.2.2024 (SITA.sk) - Ukrajinské vzdušné sily na východe krajiny zostrelili ďalšiu ruskú stíhačku Su-34.

Ide o tretie zostrelené ruské lietadlo za uplynulé tri dni a jedenáste za ostatný mesiac.

Uviedol to vo štvrtok na komunikačnej platforme Telegram veliteľ ukrajinského letectva Mykola Oleščuk. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.

Plánuje NATO vyslať vojakov na Ukrajinu? Stoltenberg dal jasnú odpoveď

Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) podľa jej generálneho tajomníka neplánuje poslať bojové jednotky na Ukrajinu. Jens Stoltenberg to povedal agentúre The Associated Press (AP) v reakcii na správy, že by niektoré krajiny na Západe mohli zvažovať vyslanie svojich vojakov do vojnou zmietanej krajiny.





„Spojenci NATO poskytujú Ukrajine bezprecedentnú podporu. Robili sme to od roku 2014 a zintenzívnili sme to po rozsiahlej invázii. Ale neexistujú žiadne plány pre bojové jednotky NATO v teréne na Ukrajine,“ vyjadril sa šéf NATO.

Slovensko vojakov nepošle

Slovenský premiér Robert Fico v pondelok pred stretnutím lídrov viac ako 20 krajín v Paríži vyhlásil, že niektoré krajiny zvažujú, či uzavrieť bilaterálne dohody, aby poslali vojakov na Ukrajinu.





Krajiny ani činnosť vojakov na Ukrajine nekonkretizoval, ale povedal, že Slovensko vojakov posielať nebude. To isté povedal aj predseda parlamentu Peter Pellegrini.





Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok povedal, že vyslanie vojakov na Ukrajinu v budúcnosti nemožno vylúčiť.

Len s jednomyseľnou podporou





Stoltenberg vylúčil vojenskú akciu NATO, ale v rozhovore s AP prízvukoval, že ruská vojna na Ukrajine „očividne porušuje medzinárodné právo“ a Ukrajina má „právo na sebaobranu a my máme právo ju podporovať v presadzovaní tohto práva“.

NATO ako aliancia poskytuje Ukrajine iba nesmrtiacu pomoc a podporu, ako sú zdravotnícky materiál, uniformy a zimné vybavenie. Niektorí jeho členovia jej posielajú zbrane a strelivo bilaterálne alebo v skupinách. Akékoľvek rozhodnutie o vyslaní jednotiek by si vyžadovalo jednomyseľnú podporu všetkých členských krajín aliancie.





Vyslanie vojakov bolo doteraz tabu, najmä keď sa NATO snaží vyhnúť zatiahnutiu do širšej vojny s Ruskom. Od začiatku invázie Ruska pred dvoma rokmi však podporovatelia Ukrajiny postupne poskytli viac špičkových zbraní a zbraní s dlhým doletom.

