Učitelia a žiaci by mohli chodiť do letnej školy, Gröhling vyčlenil na projekt pol milióna eur (video)

Ministerstvo školstva rozdelí na letné školy pol milióna eur. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Záujemcovia môžu požiadať o peniaze na obdobie jedného až troch týždňov, konkrétne na posledné tri augustové týždne od 10. do 28. augusta. Každý žiadateľ môže získať na letnú školu najviac 2 600 eur.

Projekt by mal vypracovať a zaslať ministerstvu najneskôr do 26. júna. Projekty budú následne vyhodnotené do 10. júla. Vyučovanie v rámci letnej školy by malo prebiehať od pondelka do piatka. Pre školy, žiakov aj učiteľov budú dobrovoľné.

Letné aktivity robili aj v minulosti

Gröhling poznamenal, že školy robili rôzne letné aktivity pre žiakov aj v minulosti.





„Po prvýkrát tieto školy finančne podporíme, a to sumou pol milióna eur. Vieme, že tieto aktivity budú pre mnohých žiakov veľmi prínosné, nielen pre zavretie škôl v posledných mesiacoch, ale aj ako príprava na september a na návrat do tried,“ priblížil.





Organizátori rozhodnú o zložení triedy či skupinách žiakov. Rovnako bude na nich aj voľba priestorov pre aktivity. Výučbu môže okrem pedagogických a odborných zamestnancov škôl zabezpečiť aj študenti pedagogiky, sociálni pracovníci či dobrovoľníci.





Aktivity môžu byť pripravené aj v spolupráci s centrami voľného času, komunitnými centrami, univerzitami či mimovládnymi organizáciami.









Finančnú podporu dostanú každý deň

Jeden cyklus letnej školy bude trvať päť dní a škola dostane finančnú podporu na každý. Ak v rámci cyklu budú deti v škole štyri až šesť hodín denne, dostanú organizátori 500 eur.





V prípade, že deti budú v škole sedem až desať hodín denne, môžu organizátori získať 800 eur. Na letnú školu môže každý žiadateľ získať najviac 2 600 eur.





Gröhling priblížil, že ministerstvo takto dokáže zafinancovať 1000 týždňov, ak by mali vyplácať na týždeň 500 eur a 625 týždňov, ak by na týždeň mali vyplácať 800 eur.





Letná škola by nemala simulovať klasickú výučbu, ale mala by prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu. Aktivity by sa mali zamerať na tvorivé úlohy, na matematickú a finančnú gramotnosť. Konať sa môžu aj formou zážitkového vyučovania či cez projekty.





Poverená generálna riaditeľka Sekcie predprimárneho a základného vzdelávania ministerstva školstva Katarína Kalašová uviedla, že školy sa podľa nej budú inšpirovať vlastnými skúsenosťami. Podotkla, že nikoho nechcú obmedzovať, a verí, že ich školy prekvapia. Viac informácií poskytne ministerstvo školstva na svoje stránke.

