Twitter testuje novú funkciu miznúcich príspevkov, vyvolala vlnu kritiky

Produktový šéf spoločnosti Kayvon Beykpour v sérii tweetov vysvetlil, že nová funkcia ľuďom umožní zdieľať aj myšlienky, ktoré by sa možno bežne neodvážili zverejniť. Publikovanie príspevkov na Twitteri môže podľa neho pôsobiť "permanentne", čo môže niektorých používateľov odradiť. "Dúfame, že Fleets ľuďom pomôžu zdieľať letmé myšlienky, ktoré by zrejme netweetovali," napísal. Zároveň tiež priznal, že sa javia podobné funkcii Stories na Facebooku a Instagrame, no Twitter má podľa neho pre svoju verziu "niekoľko úmyselných rozdielov".