Twitter pozastavil plány rušiť neaktívne účty, potrebuje proces na uctenie si pamiatky zosnulých

28.11.2019 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Twitter pozastavila plány rozsiahlo zrušiť neaktívne účty, po tom, čo sa voči tejto iniciatíve, ktorú oznámila začiatkom týždňa, zdvihla vlna kritiky. Sociálna a mikroblogovacia sieť uviedla, že začne odstraňovať účty až vtedy, keď bude mať proces určený na "uctenie si pamiatky" zosnulých používateľov. Ako firma podotkla, to, že nemajú takéto opatrenie, je z jej strany chyba.

Kontaktovali používateľov

V pondelok začal Twitter kontaktovať používateľov, ktorí sa počas uplynulého pol roka neprihlásili do svojich účtov, a varoval ich, že ak sa neprihlásia a nebudú súhlasiť s ich najnovšími zásadami ochrany osobných údajov, dané účty zrušia.

Oznámenie firmy však znepokojilo niektorých používateľov, pretože by to odstránilo aj účty osôb, ktoré už nežijú. "Vypočuli sme si od vás o dosahu, ktorý by to malo na účty zosnulých," napísal Twitter v stredu v sérii tweetov, v ktorej oznámil pozastavenie svojich plánov.

Dodržiavanie GDPR

Spoločnosť v tweetoch vysvetlila, že chce zakročiť proti neaktívnym účtom z regulačných záujmov. Keď dá situáciu do poriadku, s odstraňovaním účtov začne najprv v Európskej únii v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

"Okrem dodržiavania GDPR môžeme v budúcnosti rozšíriť presadzovanie našej politiky v oblasti nečinnosti tak, aby vyhovovala iným predpisom z celého sveta a zabezpečovala integritu služby," uviedol ďalej Twitter.

Pamiatka zosnulých

Ako pripomína spravodajský portál BBC, iné sociálne siete, ako napríklad Facebook, majú proces na uctenie si pamiatky zosnulých, v rámci ktorého členovia rodiny alebo iní blízki, môžu požiadať o zachovanie účtu.

Ten akoby "zamrzne v čase", interakcia s ním však zostane obmedzená, aby sa predišlo posmeškom a iným spôsobom urážania. Twitter uviedol, že takýto nástroj vytvorí aj on.

