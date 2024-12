Trnava predviedla najlepší výkon v jarnej časti, naštartoval ju vlastný gól Dunajskej Stredy

11.3.2024 (SITA.sk) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v nedeľňajšom zápase úvodného kola nadstavbovej časti v rámci najvyššej slovenskej súťaže 2023/2024 nad tímom FC DAC 1904 Dunajská Streda presvedčivo 3:0 a upevnili si 3. priečku v tabuľke.

Na konte majú 42 bodov, o päť viac ako štvrtí Dunajskostredčania, pričom na druhých Žilinčanov strácajú dva body. Strata na vedúci Slovan Bratislava je už v podaní Trnavčanov priepastná - až 18 bodov.

Najlepší výkon po zimnej prestávke

Kouč Spartaka Michal Gašparík ml. po stretnutí priznal, že to bol najlepší výkon „andelov“ po zimnej prestávke. V jarnej časti Trnava prehrala tri z úvodných štyroch duelov, vrátane domáceho zápasu 20. kola práve proti DAC (1:2). Súperovi tak odplatila nedávnu prehru.

„Videl som a cítil sebavedomé mužstvo, vedelo čo chcelo hrať, s entuziazmom a rýchlo s loptou. Napádali sme vo vysokom pressingu, na veľké riziko, darilo sa nám eliminovať ich silné stránky," povedal Gašparík podľa oficiálneho webu Spartaka.

Víťazstvo mohlo byť vyššie

Domáci po prvý raz skórovali na konci úvodného dejstva, keď si Yhoan Andzouana zrazil centra Philipa Azanga do vlastnej siete. Na priebežných 2:0 zvýšil v 68. minúte Adrian Zeljkovič a skóre stretnutia uzavrel v 78. minúte Michal Ďuriš. Víťazstvo domácich mohlo byť aj vyššie, no Tomáš Poznar krátko pred koncom zahodil pokutový kop.

„Zápas bol dlho otvorený. Ťažký zápas dvoch vyrovnaných celkov rozhoduje často ten prvý gól, preklopí sa na jednu stranu a to sa nám podarilo. V druhom polčase sme si upravili stredný blok, počkali sme si na svoje situácie, chalani do toho dali tú emóciu, boli agresívni v súbojoch a vyplávala z toho aj výborná futbalovosť. Mali sme veľa šancí, ktoré sme nedotiahli dokonca. Skvelý výsledok s ťažkým súperom, veľmi nám to pomohlo psychicky aj v tabuľke,“ dodal Gašparík.

FC DAC sa bude musieť zlepšiť

Jeho náprotivok zo Žitného ostrova Xisco Muňoz po stretnutí priznal, že jeho mužstvo bude musieť zlepšiť niekoľko vecí.

„Kontrolovali sme zápas, držali sme loptu, no všetko sa zmenilo, keď sme si strelili vlastný gól. Pravdou je, že súper bol lepší na lopte, vyhrával súboje. Musíme sa v tom zlepšiť, potrebujeme pracovať na veľa veciach. Musíme sa ospravedlniť fanúšikom. V druhej časti sme mali dve šance, dvakrát sme išli na brankára a neuspeli sme, ale krok po kroku sa to zlepší, zajtra na tom začneme pracovať,“ vyhlásil španielsky lodivod.

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.