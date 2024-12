Trh práce zostane až do skorej jari „zamrznutý

Nová omikron vlna pandémie, ktorá plynulo nadväzuje na koncoročnú delta vlnu, bude pravdepodobne naďalej tlmiť i pohyby v štatistikách úradov práce.

Tvrdí to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Trh práce podľa neho najskôr zostane až do skorej jari „zamrznutý“ v akomsi móde pandemickej hybernácie. Keďže však už neočakáva ďalšie uzatvorenie ekonomiky alebo jej časti, zvýšený prílev nových nezamestnaných z tohto dôvodu už nepredpokladá.

Časti nezamestnaným to pomôže

„Skôr naopak, otvorenie obchodov, či reštaurácií, môže z úradov naspäť stiahnuť časť „lockdownových“ nezamestnaných,“ uviedol Koršňák. Recesia podľa neho zvyčajne zvyšuje tlak na optimalizáciu a zefektívňovanie produkcie a v období ekonomického zotavenia vedie k ekonomickému rastu založenom viac na raste produktivity práce.

„Z tohto dôvodu i napriek tomu, že ekonomika by sa mohla dostať na úrovne spred COVID krízy už v prvej polovici tohto roka, miera nezamestnanosti sa na úrovne z konca roka 2019 pravdepodobne nedostane skôr ako v závere roka tohto roka, pravdepodobnejšie až v prvej polovici roka 2023,“ dodal analytik UniCredit Bank.

Evidujú mierne zvýšenie nezamestnanosti

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v decembri minulého roka medzimesačne vzrástla o 0,12 percentuálneho bodu na 6,76 percenta. Celková miera nezamestnanosti sa oproti novembru zvýšila o 0,07 percentuálneho bodu na 7,40 percenta.





Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie, teda pripravených ihneď nastúpiť do práce, v poslednom mesiaci minulého roka stúpol o 3,2 tisíca na 182,8 tisíca. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

„Mierne zvýšenie nezamestnanosti evidujeme prvýkrát od apríla 2021,“ uviedlo ústredie práce. Upozorňuje na to, že v porovnaní s decembrom 2020 miera evidovanej nezamestnanosti v minulom mesiaci klesla o 0,81 percentuálneho bodu a počet disponibilných uchádzačov o prácu sa znížil o 24,4 tisíca osôb.





Celková miera nezamestnanosti sa v decembri minulého roka medziročne znížila o 0,9 percentuálneho bodu. Celkovo bolo pritom na úradoch práce na konci minulého roka 200,2 tisíca nezamestnaných. Oproti novembru minulého roka je to viac o 1,9 tisíca nezamestnaných, avšak medziročne ide o pokles o 27,1 tisíca osôb.

