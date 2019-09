Tretina kontrol Finančnej správy skončila nálezom, tvrdí Imrecze a hovorí o projekty eKasy

BRATISLAVA 6. septembra (WebNoviny.sk) - Minimálne tretina kontrol používania elektronických registračných pokladníc v posledných rokoch skončila nálezom finančnej správy.

Tvrdí to jej šéf František Imrecze, podľa ktorého sa až tretina daňovej medzery na dani z pridanej hodnoty (DPH) tvorí práve v maloobchode a službách, kde sa elektronické registračné pokladnice využívajú.

Najčastejšie podvody špekulantov

Medzi najčastejšie podvody s elektronickými registračnými pokladnicami patrilo napríklad vydávanie bločkov, ktoré nemali všetky potrebné náležitosti, prípadne modifikácia fiškálneho modulu znížením tržieb po uzávierke.

Práve to je dôvod, prečo štát pristupuje k povinnosti pripojiť všetky registračné pokladne na centrálny systém finančnej správy, ktorý pripravuje pod názvom e-kasa.



"Jediná efektívna cesta ako podvody s registračnými pokladnicami do veľkej miery obmedziť je ich pripojenie na finančnú správu," uviedol Imrecze na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Návrh sa stretol s kritikou podnikateľov

Do štátnej kasy by to pritom malo priniesť ročne desiatky miliónov eur. Oficiálne odhady analytikov rezortu financií hovoria o vyše 70 mil. eur v budúcom roku a zhruba 120 mil. eur v nasledujúcich rokoch. "Dovolím si povedať, že tento odhad je konzervatívny," dodal Imrecze.

Návrh sa však v rámci medzirezortného pripomienkového konania stretol aj s kritikou zo strany podnikateľov, podľa ktorých to bude znamenať opäť dodatočné náklady a niektorí môžu mať aj problémy s pripojením na internet.



Finančná správa v tomto prípade argumentuje údajmi štatistikov, podľa ktorých 92 % firiem s viac ako desiatimi zamestnancami využíva širokopásmový internet. Podľa Imreczeho si tak opatrenie vyžiada dodatočné náklady na pripojenie v 19 % z vyše 120 tis. podnikateľských subjektov. Tí majú na oplátku ako benefit dostať virtuálnu registračnú pokladnicu.

Prehľad o každom nákupe a transakcii

Návrh novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice počíta s tým, že od apríla budúceho roka budú musieť všetky hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice na Slovensku používať registračné pokladnice s online napojením na portál finančnej správy.

Rovnaká povinnosť má pritom od júla budúceho roka platiť aj pre všetkých ostatných podnikateľov. Náklady na zavedenie nového systému by mali dosiahnuť 18 mil. eur. Návrh musí prerokovať vláda a schváliť parlament.

Rezort financií o tomto projekte s názvom e-kasa hovorí ako o pokračovaní boja proti daňovým únikom. Zároveň ide o ďalšie z opatrení programového vyhlásenia, v ktorom sa vláda zaviazala zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou.

V praxi bude zavedenie tejto povinnosti podľa ministerstva znamenať, že finančná správa bude mať okamžite prehľad o každom nákupe či transakcii, pretože každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku. V hoteloch a reštauráciách by tento systém podľa odhadov rezortu mohol znížiť daňovú medzeru na DPH až o 15 %.





