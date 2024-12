Tretí mochovský blok je bližšie k zavážaniu jadrového paliva

Tretí mochovský blok má za sebou ďalší byrokratický krok.

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) zverejnil podklady pre vydanie druhostupňového rozhodnutia pre spustenie tretieho jadrového bloku v Mochovciach do prevádzky. Zavážanie jadrového paliva je tak o krok bližšie k realite.

„Predsedníčka ÚJD ako druhostupňový orgán týmto vyzýva všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány, aby sa vyjadrili k doručeným podkladom rozhodnutia,“ informoval ÚJD.

Sprevádzkovanie tretieho bloku

Účastníci konania a dotknuté orgány sa môžu vyjadriť k návrhu druhostupňového rozhodnutia, ktorým sa povoľuje uvedenie tretieho bloku do prevádzky či k rozkladu podaným rakúskou organizáciou Global 2000. Lehota na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia uplynie 1. marca tohto roka.

ÚJD už zverejnil aj návrh druhostupňového rozhodnutia. Na základe neho by mal tretí blok v Mochovciach získať konečné povolenie na uvádzanie do prevádzky. Slovenské elektrárne ako prevádzkovateľ mochovských jadrových blokov však ešte predtým musí splniť niekoľko podmienok.

Musia dokončiť testy na oživenie a nastavenie neutrónových analyzátorov roztoku kyseliny boritej pre tretí blok. Taktiež dokončiť testy zariadení a systémov strojovne a nadväzujúcich zariadení sekundárneho okruhu a testy skúšok chemického monitorovacieho systému.

Pripomienky učastníkov konania

Ministerstvo hospodárstva SR víta návrh, ktorý vydal ÚJD v súvislosti so spustením tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce.

„Sme radi, že pokračuje proces uvedenia tretieho bloku do prevádzky. Ide o dôkaz, že celý proces je transparentný, s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a dodržiavanie platnej legislatívy,“ uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.

Ten zároveň očakáva, že k tzv. draftu budú mať účastníci konania pripomienky, na ktoré bude ÚJD v spolupráci s držiteľom povolenia a manažmentom projektu pripravený transparentne reagovať. Štátny tajomník pripomenul, že z pohľadu rezortu hospodárstva je dôležité, aby bol tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce spustený v čo najskoršom termíne.

Posúvanie termínov dostavby

Tretí jadrový mochovský blok by mal začať vyrábať elektrinu v prvom štvrťroku budúceho roku. Pôvodné termíny dostavby dvoch mochovských jadrových blokov boli roky 2012, respektíve 2013. Termíny sa však pre opodstatnené aj neopodstatnené dôvody viackrát posúvali. Dostavba by si mala vyžiadať podľa posledných informácií 6,2 miliardy eur.

Suma sa taktiež niekoľkokrát navyšovala, na začiatku dostavby plánovali elektrárne minúť necelé tri miliardy eur. Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 percent z celkovej spotreby elektriny.

