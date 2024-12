Tréner Weiss vyzdvihol výkon Slovana ako aj Marcelliho, na Cypre ich čaká ťažká odveta

25.8.2023 (SITA.sk) - Futbalisti slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava sa štvrtkovým víťazstvom 2:1 nad Arisom Limassol priblížili k účasti v skupinovej časti tohtosezónnej edície Európskej ligy 2023/2024.

Inkasovaný gól

Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. majú pred budúcotýždňovou odvetou play-off na Cypre lepšiu pozíciu na postup ako ich súper.

Kouča „belasých“ mrzel akurát inkasovaný gól, pretože výsledok 2:0 by Bratislavčanom pred odvetným duelom dával väčšie šance na prienik ďalej.

„V ťažkom zápase s kvalitným súperom sme podali výborný výkon. Škoda inkasovaného gólu, 2:0 by bol dobrý výsledok do odvety. Aj víťazstvo ako také ma však teší. Dosiahli sme ho po výbornom výkone s množstvom šancí. Súper mal tiež niečo, no myslím si, že sme boli futbalovejší. Hrali sme na doraz pred skvelými ľuďmi a kulisou, pre toto robíme futbal. Fanúšikovia sa prišli pozrieť na Slovan, na našich hráčov,“ vyhlásil 58-ročný rodák z Bratislavy.

Zdravotné problémy hráčov

Niekdajšieho lodivoda slovenskej reprezentácie potešilo, že mužstvo Slovana výborne napádalo a vydržalo hrať vo vysokom tempe. Pre zdravotné problémy niektorých kľúčových hráčov však nemal toľko možností, ako zasiahnuť do priebehu stretnutia.

„Žiaľ, mali sme veľa zranených hráčov, chýbali Čavrič i Zmrhal a Vlado (Vladimír Weiss ml., pozn.) nebol stopercentne fit. Nemali sme preto toľko alternatív pri striedaniach,“ dodal.

Najväčším prekvapením v základnej jedenástke Slovana bolo zaradenie mladučkého Nina Marcelliho. Osemnásťročný tínedžer sa rozhodne nestratil a výrazným spôsobom sa podpísal pod druhý gól Bratislavčanov v podaní Dávida Strelca. Na trávniku vydržal do 78. minúty.

Nečakaná na nás nič ľahké

„Nino Marcelli je zdravý. Mal len kŕče, čo je v 18 rokoch v takomto zápase a tempe pochopiteľné. Hral sebavedomo a podal veľmi dobrý výkon, je veľkým talentom slovenského futbalu. Máme z neho radosť, len nech takto ďalej pokračuje. Keď bude dobre trénovať popri našich skúsených hráčoch, tak sa veľa naučí a je prísľubom do budúcna,“ poznamenal tréner Weiss.

Odvetné stretnutie medzi Slovanom Bratislava a Arisom Limassol je na programe vo štvrtok 31. augusta na Cypre (19.00 h SELČ). Ak slovenský majster v tejto konfrontácii neuspeje, predstaví sa v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy.

„Ešte raz, škoda gólu, ale na odvetu sa pozeráme reálne. Budeme chcieť dať gól a asi aj budeme musieť. Uvidíme, kto z koho. Nečaká tam na nás nič ľahké, no tešíme sa,“ skonštatoval bratislavský kouč.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu