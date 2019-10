Techsummit 2019: Digitálne spoločnosti, kybernetická bezpečnosť, biznis a spolupráca

BRATISLAVA 16. apríla (WebNoviny.sk) - Ako má Európa čeliť konkurencii hráčov, ako sú USA a Čína, v procese všeobecnej digitalizácie, ako lepšie rozbehnúť a správne nasmerovať umelú inteligenciu, priemysel 4.0 či smart mestá a riešiť kybernetickú bezpečnosť – najmä o tom bude tohtoročná konferencia o technologických inováciách Techsummit.

Medzi výzvy, ktoré pred nami stoja, patrí dokončenie jednotného digitálneho trhu EÚ, efektívne nastavenie kybernetickej bezpečnosti v rôznych rovinách vrátane geopolitiky či podpora investícií a nových partnerstiev v súčasnej nestálej globálnej dynamike. Ide EÚ správnym smerom? Týmito otázkami sa v diskusiách budú zaoberať renomovaní spíkri z inštitucionálneho, korporátneho a investičného sektora, ktorí predstavia aj medzinárodné perspektívy. Vymieňať si poznatky o technologických inováciách na 4. ročníku konferencie Techsummit budú zástupcovia firiem, startupov, univerzít a inštitúcií verejnej správy. Podujatie sa uskutoční v termíne 29. – 30. mája 2019 v Bratislave, v hoteli River Park na nábreží Dunaja.

K účastníkom sa prihovoria ako hlavní spíkri profesor Michael Kahn z univerzity v Kapskom Meste a Refaat Chaabouni, expert na technologický rozvoj a bývalý tuniský minister pre školstvo a výskum a ďalej zástupcovia Európskej komisie, Európskej investičnej banky a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Podujatie otvorí štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Lukáš Parízek.

Kybernetická bezpečnosť a hlavné smery digitalizácie

Ďalšia z veľkých otázok, ktoré kladú pred účastníkov konferencie jej organizátori, sa týka rozširovania a potenciálneho zneužitia nosných smerov digitálneho rozvoja, čiže najmä umelej inteligencie, priemyslu 4.0, internetu vecí a konceptov "smart" mesta. Odvetvia, ktoré sú v popredí digitálnej transformácie a disponujú veľkým kapitálom a technologickými investíciami, sú zároveň zraniteľné voči kybernetickým útokom v rozsahu, aký sme predtým nepoznali. Priemysel 4.0. mení aj požiadavky kybernetickej bezpečnosti – ale ako presne? Ktoré sú tie najviac ohrozené odvetvia a ako riešia nadchádzajúce hrozby z hľadiska produktov, procesov a ľudí?

Digitálny prechod, ktorý mení infraštruktúru miest na inteligentnú, vnáša aj do nej zároveň hrozbu kybernetických útokov. Tento problém je relevantný najmä z hľadiska faktu, že technológie pre smart mestá sú postavené na veľkých dátach, 5G a internete vecí. Ktoré riešenia a znalosti potom majú vyžadovať administrátori, firmy a komunity? Môžu inteligentné mestá robiť prevenciu pred kybernetickými útokmi a zároveň chrániť a rešpektovať práva občanov? Ktoré modely partnerstva a spolupráce sú v tejto oblasti produktívne?

Technológie kybernetickej bezpečnosti, sledujúc vývoj samotných hrozieb, napredujú tak rýchlo, že ani veľké organizácie často nie sú schopné držať krok a prispôsobovať sa disruptívnym zmenám. To je bod, v ktorom startupy a malé dynamické firmy ponúkajú svoju agilitu a adaptabilitu vo forme špičkových riešení potrebných na udržanie konkurencieschopnosti. Inovátori, etickí hackeri a startupy posúvajú inovácie v priemysle 4.0. a riešenia pre kybernetickú bezpečnosť na stále nové hranice. Pritom však v Európe stále zostáva množstvo najmä malých a stredných podnikov, ktoré na kybernetické útoky nie sú primerane pripravené. Na konferencii Techsummit bude tejto problematike venovaný osobitný okrúhly stôl, ktorý bude moderovať Tomas Matraia z nadnárodnej poradenskej spoločnosti AdWisers.

Bližší pohľad a reflexie novej technologickej revolúcie

Akú úlohu môžu zohrať Slovensko a Stredná Európa v globálnom rozvoji umelej inteligencie? Ktoré naše technologické firmy dokážu "vyzbrojiť" automobilky a ich subdodávateľov inteligentnými zariadeniami pre priemysel štvrtej generácie? A čo ich využitie v ďalších, niekedy aj netradičných odvetviach? Prečo u nás ešte nemáme žiadne komplexne vyriešené "inteligentné" mestá? A aké metódy kybernetickej bezpečnosti treba aplikovať pri ochrane čoraz sofistikovanejších digitálnych technológií? To sú otázky, ktorými sa budú zaoberať účastníci konferencie Techsummit v rámci troch streamov druhého konferenčného dňa.

"Nástup umelej inteligencie začína revolúciu, ktorej sa budú musieť firmy i krajiny skôr či neskôr prispôsobiť, ak nechcú zostať pozadu. Umelá inteligencia bude mať značný dopad na celý svet," pripomenul ešte pred konferenciou jeden z panelistov, Marek Havrda zo spoločnosti GoodAI. Áno, UI stále viac preniká do nášho života, jej vplyv na spoločnosť je čoraz signifikantnejší a tiež sa vynárajú otázky smerujúce k takým jej aspektom, ako sú manipulácia s dátami, rešpektovanie hodnôt, potreba regulácie či nové nastavenie pracovného trhu.

Globálny, regionálny a národný akcent

Konferencia Techsummit zároveň prepája globálny aj regionálny akcent, keď každému z nich dominantne prislúcha jeden z dvoch dní jeho programu na konci mája. Organizátori na jednej strane stavajú do centra pozornosti potenciál Slovenska a jeho hlavného mesta ako gravitačného strediska regiónu zasľúbeného inováciám – perspektívneho digitálneho "Danube Valley", na druhej strane zdôrazňujú európsky a globálny rámec, ku ktorému v tomto roku pribudla aj problematika OBSE – Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. V digitálne determinovanom svete sa totiž aj otázka medzinárodnej bezpečnosti čoraz viac dotýka kyberpriestoru.

"Inovácia predstavuje motor zmien, príležitosť, je nástrojom slobody. Ak Slovensko využije svoj inovačný potenciál, získa konkurenčnú výhodu. V skutočnosti sme odkázaní na inovácie," konštatoval Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá organizuje konferenciu Techsummit. "Inovácia by nás mala spájať pre každého, kto to cíti rovnako ako my, je Techsummit platforma a jedinečná príležitosť, aby pokročil na ceste k novým inovačným partnerstvám," zdôraznil.

Čajko vidí a prezentuje toto podujatie ako "B2B trhovisko" svojho druhu najväčšie v Strednej Európe, na ktorom si účastníci dokážu nájsť partnerov pre svoj biznis, prezentovať inovatívne nápady a prípadne ich otestovať voči odbornej komunite. Súčasťou programu bude preto napríklad aj prezentácia hackerských aktivít v priamom prenose v reálnom čase. Pre záujemcov o nadviazanie dodávateľských vzťahov a prezentáciu svojich riešení pre automobilový priemysel je určite atraktívnou možnosť rokovať a konzultovať so zástupcami odvetvia. Konkrétne, trnavského Priemyselného inovačného klastra – Industry Innovation Cluster – na čele s automobilovým výrobcom PSA Groupe Slovakia.

V rámci vzdelávacieho segmentu sa môžu účastníci konferencie oboznámiť s prácou medzinárodnej Tech Academy so sídlom v Bratislave. Dodávatelia a vývojári technológií pre smart cities zasa môžu vyhľadať potenciálnych partnerov medzi primátormi a ďalšími zástupcami komunálnej sféry, ktorí na Techsummite tiež nebudú chýbať.

Viac informácií na www.techsummit.sk/2019

