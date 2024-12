Tauris postavil v Košiciach moderné logistické centrum. Zefektívni distribúciu, zníži dopad na životné prostredie a zlepší pracovné podmienky pre zamestnancov

1.3.2024 (SITA.sk) - Okrem toho, že tradičná slovenská pochúťka, treska v majonéze, ktorú výrobca vyrába podľa originálnej retro receptúry, oslavuje už 70 rokov, výrobca dokončil v košickej mestskej časti Nad jazerom výstavbu nového moderného logisticko-distribučného centra.

Presne pre dvomi rokmi sa na tomto mieste položil základný kameň moderného Logisticko - distribučného centra Tauris, a.s. s cieľom doručiť potrebné množstvo produktov v čo najkratšom čase. Spoločnosť Tauris, a.s., do ktorej portfólia RYBA Košice patrí, verí, že nový sklad podporí jej dlhoročnú konzistentnú ambíciu prinášať na trh vždy čerstvé výrobky najvyššej kvality a zároveň prinesie množstvo benefitov nielen svojim zamestnancom, ale aj externým partnerom, ktorí ocenia jej víziu a detail pre inovácie a zelené riešenia.

"RYBE Košice a predovšetkým košickej treske sa darí z roka na rok lepšie. Priaznivé ekonomické výsledky, ktorými sa môže pochváliť výrobný závod v Košiciach, nám umožnili investovať do vybudovania nového logistického skladu, vrátane rozvoja ekologických riešení. Rozpočtované investičné výdavky na výstavbu nového skladu so zázemím, vrátane revitalizácie okolia, prípojok médií a ciest dosiahli výšku približne 15,2 milióna eur. Celá stavba bola financovaná z vlastných zdrojov skupiny závodov Tauris, a.s.," hovorí Milan Fiľo, prezident holdingu ECO – INVESTMENT.

Realizácia stavby, vrátane prípravy územia, podľa jeho slov trvala 430 dní a podieľalo sa na nej množstvo profesionálnych dodávateľov. "Všetkým za ich prácu úprimne ďakujeme. V druhej fáze rozširovania a modernizácie závodov skupiny Tauris Group na priľahlom pozemku rátame s výstavbou nového výrobného závodu RYBA Košice, čím príde k definitívnemu prepojeniu výroby a logistiky," ozrejmuje.

Novo vystavaný logisticko-distribučný sklad sa nachádza v priemyselnej zóne v košickej mestskej časti Nad jazerom. "Poloha Logisticko-distribučného centra Tauris, a.s. je strategicky umiestnená v druhom najväčšom meste Slovenska. V meste, kde sa nachádza Výrobná prevádzka Ryba Košice," vraví generálny riaditeľ spoločnosti Tauris, a.s. Richard Duda. Sklad má podľa jeho slov široké využitie. Bude slúžiť na skladovanie výrobnej suroviny a hotových výrobkov a zároveň zastrešovať distribúciu na prevádzky retailových- a gastropartnerov spoločnosti, ako aj vlastnú sieť rozrastajúcich sa predajní TAURIS Mäsiarstvo u Býka a Ryba Bistro.

Rýchlejšia distribúcia

"Čerstvosť je kľúčovým ukazovateľom kvality. Vďaka perfektnej polohe tejto priemyselnej zóny a odborným znalostiam našich zamestnancov v oblasti skladovania dokážeme našim obchodným partnerom a do našich značkových predajní TAURIS Mäsiarstvo u Býka doručiť potrebné množstvo produktov v čo najkratšom čase," tvrdí Duda.

"Nové priestory, automatizácia výroby či digitalizácia skladových procesov adresujú naše potreby a požiadavky, pričom zamestnancov tak zbavujú nutnosti vykonávať väčšinu manuálnych prác, vďaka čomu sa môžu sústrediť na náročnejšie aktivity. Zefektívni sa tým nielen chod závodu, ale aj jeho dopad na zdravie zamestnancov a životné prostredie," dodáva Duda s tým, že s investíciou do modernizácie logistickej siete prišiel ruka v ruke aj rozvoj ekologických riešení.

Moderný ekologický objekt

Moderné Logisticko-distribučné centrum Tauris, a.s. je navrhnuté tak, aby spĺňalo všetky potrebné energetické certifikáty. Zelené plochy tvoria až 20 % pozemku areálu.

Pri projekte sa myslelo na dopad na životné prostredie a celá stavba je naprojektovaná so zreteľom na efektívne využitie energií. Za týmto účelom boli inštalované tepelné čerpadlá aj rekuperačné jednotky, ktoré zároveň skvalitňujú pracovné prostredie zamestnancov. Centrum je naprojektované tak, aby narábalo šetrne aj s vodou. Dažďová voda zadržaná v retenčných nádržiach sa využíva na splachovanie toaliet aj zalievanie zelene. Samozrejmosťou je aj maximálne úsporné LED osvetlenie s inteligentným riadením. Súčasťou architektonického riešenia je moderné zázemie s kancelárskymi a odpočinkovými priestormi a vegetačnou extenzívnou terasou.

Táto terasa svojimi izolačnými schopnosťami znižuje náklady na kúrenie a chladenie, čím efektívne vplýva na energetické hospodárstvo. Zároveň slúži na oddych zamestnancov, nakoľko je prepojená s administratívnymi priestormi na druhom poschodí.

Centrum v číslach

Nové Logisticko- distribučné centrum Tauris, a.s. sa rozprestiera na ploche takmer 4 600 m2. Skladovacie a expedičné priestory zaberajú časť o rozlohe 3 417 m2, administratíva pokrýva zvyšných viac ako 1000 m2. Objekt má jednu príjmovú rampu a až sedem nakladacích rámp pre zabezpečenie komfortnej a bezproblémovej každodennej logistiky. Na ploche 500 m2 sa nachádzajú tri chladiarenské komory a päť mraziarenských komôr zaberá plochu ďalších 820 m2. Chladiarenské komory sú zároveň stavebne pripravené tak, aby sa v prípade potreby mohli zmeniť na mraziarenské komory.

Rozrastajúca sa spoločnosť s víziou

Súčasťou areálu je veľké parkovisko s nabíjacími stanicami a priamo pred vstupom doň sa nachádza značková predajňa Tauris Mäsiarstvo u Býka a Ryba bistro. "Dokončenie výstavby tohto nového centra je čerešničkou na torte v dlhom zozname našej rozrastajúcej sa spoločnosti. Len vlani sme otvorili 13 nových značkových predajní Tauris Mäsiarstvo u Býka, vďaka ktorým sú naše čerstvé produkty bližšie k ľuďom," dopĺňa Duda a upresňuje, že k dnešnému dňu spoločnosť disponuje 113 predajňami. "V priebehu februára sme tiež rozšírili našu sieť Ryba Bistro o prevádzku v centre Košíc na Hlavnej ulici a ďalšiu otvárame v Prahe. Sme radi, že našimi aktivitami, ako je aj výstavba nového Logisticko-distribučného centra Tauris, a.s., prispievame nielen k zamestnanosti, ale aj k ekologickej udržateľnosti. Naša dlhodobá snaha je vytvárať prostredie, ktoré prosperuje nielen dnes, ale prinesie úžitok aj budúcim generáciám," uzatvára Duda.

Tauris a.s., do ktorého patrí aj RYBA Košice, je súčasťou holdingu ECO-INVESTMENT, a.s. ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

