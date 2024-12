TANAP prichádza s vymoženosťou pre turistov, parkovacie miesto vám zabezpečí v budúcnosti mobilná aplikácia

Lístky na parkovanie na parkoviskách pred nástupom na túru vo Vysokých Tatrách by sa v budúcnosti mohli dať kúpiť len elektronicky.

Mesto zvažuje vydať sa touto cestou po vzore iných európskych miest a oblastí.

Príkladom je podľa primátora Jozefa Štefaňáka Morské oko na poľskej strane Tatier. Návštevníci by v takom prípade nemuseli pred turistikou zbytočne zachádzať na už obsadené parkovisko a následne krúžiť po meste a hľadať voľné miesto.

Aplikácia ušetrí turistom čas

Ako primátor dodal pre agentúru SITA, mobilná aplikácia a nákup elektronického parkovacieho lístka by návštevníkom uľahčili plánovanie turistiky i ušetrili čas. Podľa primátora predstavuje spomínaný spôsob parkovania celosvetový trend. V prípade zavedenia systému by si turisti v Tatrách mohli parkovacie miesto na daný termín zabezpečiť už dva týždne vopred cez aplikáciu.

„Návštevníci by si ju otvorili a zistili by, či je parkovisko obsadené, alebo nie. Ak áno, vedeli by, že by tam išli zbytočne a vybrali by sa na záchytné parkoviská,“ priblížil Štefaňák. Takto by to podľa neho mohlo fungovať aj v prípade parkoviska na Bielej vode.

Zlá parkovacia situácia

Situácia tam s parkovaním bola dlhé roky z hľadiska bezpečnosti veľmi zlá, autá parkovali nielen na tamojšom parkovisku, ale aj na oboch stranách cesty. V minulom roku tam preto osadili zvodidlá, ktoré natrvalo obmedzili státie áut popri hlavnej ceste. Tamojšie parkovisko má v súčasnosti kapacitu 80 áut.

Počas letnej sezóny tak mesto spustilo pilotný projekt záchytného parkoviska v areáli bývalého Eurocampu na začiatku Tatranskej Lomnice. Turisti a návštevníci tam mohli zaparkovať a následne sa nechať odviezť vyššie autobusom. Kyvadlová doprava tam fungovala počas víkendov aj v januári a februári tohto roka.

Nutnosť mobilnej aplikácie

Primátor si je vedomý, že pôjde o náročný a nákladný projekt, ktorého zavedenie si vyžiada niekoľko rokov. Regulovaním počtu áut v Tatrách a parkovaním sa však zaoberá aj Plán udržateľnej mobility regiónu Vysoké Tatry.

„Bude to stáť veľa peňazí, pretože je k tomu potrebná aj mobilná aplikácia,“ skonštatoval Štefaňák. Zavedenie takéhoto systému však bude mať podľa jeho slov význam, návštevníci zbytočne ráno nestratia polhodinu tým, aby sa presvedčili, či je na danom parkovisku voľné miesto, alebo nie. Podobne to podľa neho funguje aj v prípade spomínaného poľského Morského oka.

Cena parkovania sa tam však mení v závislosti od obdobia, pričom počas víkendov a prázdnin je vyššia. V prípade kúpy parkovacieho lístka v skoršom termíne pred túrou vyjde návštevníkov parkovanie lacnejšie, než v samotný deň nástupu na túru.

Navýšená kapacita miest

„Je to obrovská výhoda, ráno tak v Tatrách zbytočne nebudú krúžiť stovky áut,“ poznamenal primátor Vysokých Tatier. Mesto Vysoké Tatry chce v prípade zriaďovania parkovacích miest spolupracovať aj so Správou Tatranského národného parku. Jej riaditeľ Peter Olexa ešte začiatkom februára informoval, že zriadil komisiu pre parkoviská v rámci územia národného parku.





„Prejdeme fyzicky každé jedno parkovisko a zhodnotíme, ktoré je vhodné a ktoré nie, nechceme spraviť nič proti prírode,“ povedal pre agentúru SITA. Potvrdil, že takto vytypovaných je približne 1 400 miest, a to súčasných, ale aj nových.

