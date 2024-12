Taliban odmietol pomoc USA pri potláčaní afganskej odnože Islamského štátu

9.10.2021 (Webnoviny.sk) - Hnutie Taliban vylučuje spoluprácu s USA pri potláčaní extrémistov z Islamského štátu (IS) v Afganistane. Pre agentúru AP to v sobotu uviedol hovorca hnutia.

„S Daešom (pozn. red. arabský názov IS) sa dokážeme vysporiadať vlastnými silami,“ uviedol hovorca Suhail Šahín v odpovedi na otázku, či bude Taliban pri potláčaní afganskej odnože IS kooperovať s USA.

Násilnosti sa stupňujú

Afganská odnož IS od svojho vzniku v roku 2014 opakovane podniká útoky na menšinových šiitských moslimov vo východnej časti krajiny. Od nástupu Talibanu k moci IS násilnosti stupňuje. V piatok samovražedný útočník patriaci k militantom zabil najmenej 46 šiitských moslimov a desiatky ďalších zranil. IS považujú za mimoriadne vážnu hrozbu aj Spojené štáty.

Zástupcovia Talibanu a Spojený štátov počas víkendu rokujú o potláčaní extrémistických skupín v Afganistane a spolupráci pri evakuácii cudzích štátnych príslušníkov z Afganistanu.

V sobotu to potvrdili predstavitelia oboch strán. Stretnutie je prvým svojho druhu od stiahnutia sa amerických ozbrojených síl z Afganistanu koncom augusta. Rozhovory sa uskutočnia v hlavnom meste Kataru Dauha.

Diskusie o mierovej dohode

Hovorca Talibanu Šahín uviedol, že predmetom rokovaní bude aj mierová dohoda, ktorú podpísal Taliban s Washingtonom v roku 2020. Dohoda viedla k ukončeniu 20-ročnej vojenskej prítomnosti USA v Afganistane.

Ďalší predstaviteľ Talibanu pod podmienkou anonymity uviedol, že zúčastnené strany sa budú zaoberať aj problematikou boja proti terorizmu.

Dohoda z roku 2020, ktorú vyrokovala administratíva bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, požaduje od Talibanu, aby prerušil akékoľvek väzby s teroristickými skupinami a garantoval, že krajina nebude poskytovať útočisko osobám, ktoré by mohli zaútočiť na USA a ich spojencov.

