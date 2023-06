Svetový fond na ochranu prírody sa v Rusku stal nežiaducou organizáciou predstavujúcou hrozbu v ekonomickej sfére

21.6.2023 (SITA.sk) - Ruské úrady v stredu vyhlásili Svetový fond na ochranu prírody (WWF) za nežiaducu organizáciu. Tým mu v podstate zakázali pôsobiť v krajine.

Medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá presadzuje ochranu voľne žijúcich živočíchov a pracuje na znižovaní vplyvu človeka na životné prostredie, podľa ruskej generálnej prokuratúry podporuje aktivity, ktoré sú „zásterkou pre realizáciu projektov, ktoré predstavujú bezpečnostné hrozby v ekonomickej sfére“.

„Pod zámienkou ochrany životného prostredia WWF vykonáva aktivity zamerané na zabránenie implementácii politického smerovania krajiny k priemyselnému rozvoju Arktídy, prírodných zdrojov na arktických územiach,“ uviedla prokuratúra podľa ruských médií.

V máji bola nútená zatvoriť svoju ruskú divíziu medzinárodná environmentálna organizácia Greenpeace po tom, čo ju vyhlásili za nežiaducu organizáciu.

V posledných rokoch sa Rusko zameriava na ľudí a organizácie kritické voči Kremľu, pričom mnohých označilo za „zahraničných agentov“, niektorých označilo za „nežiaducich“ a ďalších stíha za „diskreditáciu armády“ počas vojny na Ukrajine.

