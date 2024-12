Susko žiada preskúmať postup belgických orgánov v kauze Chovanec, Blanár poslal diplomatickú nótu (video)

27.2.2024 (SITA.sk) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) žiada preskúmať postup belgických orgánov vo veci úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca z roku 2018.

Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii. Ako ďalej povedal, z dostupných stanovísk súdnych znalcov totiž vyplývajú vážne pochybnosti o príčinách smrti Chovanca.

Uplynulo už šesť rokov

„Keďže rozhodnutie belgických justičných orgánov v tomto prípade by mohlo padnúť v druhej polovici marca a vyšetrovanie neobjasnilo existujúce nezrovnalosti, považujem za dôležité, aby SR v rámci možností, ktoré máme, urobila všetko na ochranu nebohého slovenského občana a jeho pozostalých," vyhlásil Susko.

Ako ďalej uviedol, rešpektuje nezávislosť belgickej súdnej moci a nechce zasahovať do jej rozhodovacej právomoci.

„No rovnako by som aj ja chápal vystúpenie predstaviteľov belgickej vlády, ak by sa niečo podobné stalo belgickému občanovi na území SR a nikto by za to neniesol zodpovednosť," zdôraznil minister.

Blanár odovzdal diplomatickú nótu

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) v tejto súvislosti uviedol, že Slovensko má vo veci smrti Chovanca v rámci vyšetrovania štatút poškodenej strany.

V tejto súvislosti podľa vlastných slov odovzdal belgickej veľvyslankyni na Slovenku diplomatickú nótu, v ktorej vyjadril vážne pochybnosti nad príbehom vyšetrovania.

„Súčasne sme v diplomatickej nóte zdôraznili náš eminentný záujem na dosiahnutí objektívneho vyšetrovania a spravodlivosti pre pozostalých," uviedol Blanár.

Doplnil, že verí, že belgické orgány vyvinú maximálne úsilie na dosiahnutie „spravodlivého a objektívneho posúdenia miery individuálnej zodpovednosti tých, ktorí mali ochrániť živor Chovanca".

Jozefa Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku v Charleroi, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Na palube lietadla sa údajne správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla tak odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia. Spravodajský portál Sme.sk priniesol v auguste 2020 informáciu o záberoch z letiska v belgickom Charleroi, kde policajtka nad ležiacim Chovancom hajlovala a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

