Sulík vníma Matovičovu cestu do Ruska ako snahu zachrániť Sputnik, vakcína má totiž expiráciu v júli (video)

„Neboli sme nikdy proti dovozu Sputnika. My sme naopak hovorili fajn, dovezme ho, len nech to má kladné hodnotenie zo strany Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL). Tam to momentálne hapruje, ale dúfam, že sa to podarí dotiahnuť do konca,” dodal.