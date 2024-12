Súhlas parlamentu s väzbou poslanca by mal zostať v ústave, myslí si Peter Kresák

30.4.2022 (Webnoviny.sk) - Článok ústavy, ktorý hovorí o tom, že poslanca nemožno vziať do väzby bez súhlasu Národnej rady SR, by mal zostať zachovaný. Myslí si to ústavný právnik a bývalý poslanec parlamentu Peter Kresák, ktorý agentúre SITA povedal, že „nech to tam radšej zostane v tejto situácii“.

Parlament aktuálne rokuje o tom, či bude súhlasiť s väzobným stíhaním poslanca a bývalého premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Ak by parlament s väzbou súhlasil, musel by o nej ešte rozhodnúť súd. Počas väzby by Robertovi Ficovi poslanecký mandát nezanikol, len by si ho neuplatňoval.

Kresák v tejto súvislosti upozornil, že sa naráža na problém, že takýto poslanec nemôže vykonávať svoj mandát pred tým, ako by bol právoplatne odsúdený. „Áno, je to problém,“ poznamenal Kresák.

Súhlas parlamentu s väzbou

Predseda Obyčajných ľudí a osobností (OĽaNO) Igor Matovič tento týždeň na tlačovej besede uviedol, že pasáž ústavy o tom, že parlament musí súhlasiť s väzbou poslanca, je pohrobkom poslaneckej imunity a nemala by v právnom poriadku figurovať.

„Nepatrí to do rúk poslancom. Je to niečo, čo patrí do rúk len a len súdom,“ hovoril Matovič. Avizoval, že OĽaNO príde s iniciatívou spomínanú pasáž z ústavy vypustiť. Obáva sa však, že sa nepodarí dosiahnuť v tejto veci potrebnú ústavnú väčšinu.

Pčolinský postoj neprezradil

Predseda koaličného poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský nechcel agentúre SITA povedať, či by podporili iniciatívu koaličného partnera, pretože „takýto návrh na stole nie je“. Pčolinský neprezradil ani vlastný postoj k tejto téme.

„Som člen koaličnej rady, podpredseda strany, predseda poslaneckého klubu. Čiže môj postoj sa môže brať ako postoj celého hnutia a ten vôbec nemusí byť rovnaký. Budeme to riešiť na koaličnej rade, dovtedy to nemá zmysel riešiť,“ doplnil Pčolinský.

Trestnoprávne stíhanie poslancov

Pokiaľ ide o trestnoprávnu imunitu poslancov, tá sa zrušila v lete v roku 2012. Schválila sa po širokej politickej zhode naprieč straníckym parlamentným spektrom.

Odvtedy je možné poslancov trestnoprávne stíhať. Zákonodarcov však nemožno postihnúť za výroky v pléne alebo v orgánoch parlamentu a za hlasovanie, čo platí aj po skončení ich mandátu.

Zrušenie poslaneckej imunity

Právnik Kresák povedal, že nikdy nebol priateľ alebo zástanca zrušenia poslaneckej imunity, ale na druhej strane sa viacerí poslanci podľa neho dopúšťali „kadečoho“. Spomenul dopravné nehody či naháňačky s policajtmi.

„V normálnej spoločnosti, kde sa poslanci normálne chovajú, je potrebné ich chrániť, aby mohli vykonávať svoj mandát. Ale ako spoločnosť sme sa ocitli v divnej situácii, keď poslanci začali páchať trestné činy,“ dodal Kresák.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vianočné sviatky bez plytvania jedlom: Tipy na spracovanie zvyškov

Vianočné sviatky sú symbolom hojnosti, radosti a pohostinnosti, no často aj obdobím, keď jedlo končí v koši viac ako kedykoľvek predtým.

Plytvanie jedlom však nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj zvyšuje rodinné výdavky.

Ako si užiť sviatky bez zbytočného odpadu a efektívne spracovať zvyšky zo sviatočného stola? Prinášame praktické a kreatívne tipy.

Prečo riešiť plytvanie jedlom počas sviatkov?

Počas Vianoc má mnoho rodín tendenciu pripravovať jedlo vo veľkých množstvách, aby na stole nič nechýbalo. Táto tradícia však často vedie k nadmernému množstvu zvyškov, ktoré nemajú dostatočné využitie. Podľa odhadov až tretina jedla vyrobeného na svete končí ako odpad – počas sviatkov je toto číslo ešte vyššie.





Plytvanie jedlom znamená nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj zbytočné zaťaženie životného prostredia, keďže vyhodené potraviny produkujú metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám.

Ak však ku sviatočným hostinám pristúpime rozumne, môžeme tento problém minimalizovať. Kľúčom je plánovanie, správne skladovanie a kreatívne spracovanie zvyškov.

Plánujte s rozumom – varte len to, čo zjete

Plánovanie je najefektívnejší spôsob, ako predísť plytvaniu jedlom. Skôr než začnete variť, premyslite si, koľko hostí budete mať a aké množstvo porcií na osobu bude postačujúce. Nepodľahnite nutkaniu „pre istotu“ variť oveľa viac – namiesto toho sa zamerajte na kvalitu pokrmov.





Pri nákupoch si napíšte presný zoznam ingrediencií a držte sa ho. Vyhnite sa impulzívnym nákupom veľkých balení potravín, ktoré možno ani nevyužijete. Navyše, pokrmy ako šaláty či prílohy pripravujte v menších dávkach, ktoré môžete podľa potreby dopĺňať čerstvé.

Uchovávajte zvyšky správnym spôsobom

Správne skladovanie zvyškov môže rozhodnúť o tom, či sa jedlo zužitkuje, alebo skončí v koši. Jedlá uskladnite v dobre uzatvárateľných nádobách a uložte ich do chladničky alebo mrazničky.





Mäso, pečivo, zelenina aj omáčky vydržia dlhšie, ak ich zamrazíte v jednotlivých porciách, ktoré môžete postupne zohrievať podľa potreby.





Aby ste si uľahčili orientáciu, označte nádoby štítkami s dátumom uloženia. Tým predídete situáciám, keď sa v chladničke ocitne jedlo, na ktoré zabudnete. Rovnako dbajte na to, aby jedlá neboli skladované príliš dlho – najmä mäso a mliečne výrobky majú krátku trvanlivosť.

Kreatívne recepty zo zvyškov

Zvyšky zo sviatočných hostín nie sú len odpad – sú príležitosťou na vytváranie nových, chutných pokrmov. Tu je niekoľko nápadov, ako ich využiť:







Mäso: Pečená hydina, ako kura alebo morka, môže byť základom pre lahodné sendviče, wrapy alebo šaláty. Z kostí a zvyškov mäsa pripravíte chutný vývar, ktorý využijete na polievky alebo omáčky.





Zemiaky: Varenej alebo pečenej zelenine a zemiakom môžete vdýchnuť nový život vo forme zemiakových placiek, zapekaných jedál či pyré.





Vianočné pečivo: Staršie koláče, ako štrúdľa či bábovky, sú ideálne na chlebový puding alebo domáce tiramisu. Jemne vysušené pečivo môžete rozmixovať na strúhanku.





Zelenina: Zvyšky pečenej alebo dusenej zeleniny sú skvelé na prípravu polievok, zeleninového pyré alebo ako základ na vegetariánske omáčky.





Nepoužiteľné zvyšky kompostujte

Ak predsa len máte jedlo, ktoré už nie je možné skonzumovať, kompostovanie je ekologickým spôsobom, ako sa ho zbaviť. Väčšina ovocia, zeleniny, vaječných škrupín a neochuteného pečiva je vhodná na kompost. Mastné a mäsové zvyšky by ste sa mali vyvarovať, keďže môžu priťahovať škodcov.

Zdieľajte s komunitou alebo pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Ak máte jedla viac, než dokážete spotrebovať, zdieľajte ho s ostatnými. Susedia, priatelia alebo miestne charity ocenia vašu štedrosť. Na internete môžete nájsť skupiny zamerané na zdieľanie potravín, ktoré by inak skončili ako odpad.