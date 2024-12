Štyri obce v Žilinskom kraji už sčítali všetky domy a byty, progres hlási aj Kysucké Nové Mesto

22.9.2020 (Webnoviny.sk) - Štyrom obciam v Žilinskom kraji sa už podarilo sčítať všetky domy a byty v rámci projektu Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021. Ako informovala hovorkyňa projektu Jasmína Stauder, v Žilinskom kraji bola k 31. augustu 2020 rozpracovanosť sčítania na úrovni 36,28 percenta.

Do sčítanie je v Žilinskom kraji zapojených celkovo 315 obcí. "V systéme aktívne pracuje zatiaľ 242 z nich. Všetky bytové jednotky už spočítali v obciach Šuja a Podhorie v okrese Žilina, v Dubovom v okrese Turčianske Teplice a v obci Uhorská Ves, ktorá sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš," uviedla Stauder.

Z veľkých miest nad 10-tisíc obyvateľov má najvyšší podiel editovaných bytov Kysucké Nové Mesto, ktoré sa blíži k ukončeniu sčítania.

"Veríme, že získané informácie nám dajú presnejší obraz o tom, akým smerom riešiť bytovú politiku v meste, na ktorej v súčasnosti mesto pracuje. Moje poďakovanie patrí všetkým povereným osobám, ktoré na sčítaní pracujú, ako aj všetkým správcovským spoločnostiam. Poskytli nám požadované informácie v krátkom čase, a to napriek rozsiahlym dátam, ktoré bolo potrebné spracovať," podotkol primátor mesta Marián Mihalda.

Sčítavanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov.

V Európskej únii sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roka 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania krajín EÚ najneskôr do konca roka 2024.

Viac k téme: Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

