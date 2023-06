Strana SaS navrhuje viacero riešení na zníženie rastu cien, stropovanie však odmietajú

Rada pre dobiehanie EÚ strany Sloboda a Solidarita (SaS) považuje za dôležité, aby vláda v súvislosti s rastom cien prijímala také opatrenia, ktoré pomôžu Slovensku naštartovať ekonomický rast. Okrem návrhu, ktorý vláda už predstavila, Rada pre dobiehanie EÚ navrhuje viacero ďalších riešení.

Cenotvorbu nie je možné priamo ovplyvniť

„Je to napríklad väčšia konkurencia, informovanie a aktivizácia spotrebiteľov či menej byrokracie pri otvorení predajní. Priamo ovplyvniť cenotvorbu nevieme a ani nechceme,“ uviedol predseda rady a tímlíder SaS pre hospodárstvo Ján Oravec. Napriek tomu však existujú ďalšie možnosti.

„Je to napríklad príchod ďalších hráčov, ktorí dokážu znížiť marže, pričom v tomto vie byť vláda aktívna. Vie napríklad proaktívne osloviť rôzne európske reťazce, najmä z okolitých krajín, zároveň vie pomôcť s oslovovaním potenciálnych zamestnancov, prípadne ich preškoliť,“ vysvetlil predseda SaS Richard Sulík.

Lacnejšie nakupovanie pre spotrebiteľov

Rada pre dobiehanie EÚ tiež navrhuje, aby sa ministerstvo hospodárstva, ktoré poskytuje dotácie spotrebiteľským združeniam, s nimi dohodlo na porovnávaní cien a tým umožnilo spotrebiteľom nakupovať lacnejšie. V zahraničí už takýto systém funguje, robia to rôzne spotrebiteľské združenia. Riešením je aj zníženie administratívnych nárokov na otvorenie predajní na nevyhnutné minimum či návrat k riadnej fiškálnej zodpovednosti.

„Odmietame však cenové stropy či stropovanie marží. Opakovane sa totiž ukázalo, že cenové stropy vedú k nedostatku tovarov, na ktoré sú uvalené, aktuálne sa to deje napríklad v Maďarsku. Stropovanie marží zase vedie k obchádzaniu cez nastrčené firmy, pričom je to také ľahké, že je prakticky nemožné stropovať marže,“ uviedol tímlíder SaS pre verejné financie Marián Viskupič. Zároveň dodal, že ide o extrémne silný zásah do fungovania trhových mechanizmov a do slobody podnikania.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?