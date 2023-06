Státisíce daňovníkov musia podať priznanie aj zaplatiť daň, onedlho uplynie trojmesačný odklad

Koniec júna je opäť termínom na podanie daňového priznania. Túto povinnosť si bude musieť splniť približne 277-tisíc daňovníkov, ktorým zostávajú len dva týždne.

Už 30. júna im totiž uplynie trojmesačný odklad na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu. V tlačovej správe na to upozornila hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Finančná správa prijala za minulý rok k dani z príjmov doteraz takmer viac ako jeden milión daňových priznaní. Ďalších približne 277-tisíc ich očakáva do konca júna tohto roka. Týka sa to tých daňovníkov, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania o tri mesiace. V tejto predĺženej lehote je potrebné daňové priznanie nielen podať, ale aj zaplatiť daň.

Daňovníci si musia splniť svoje povinnosti v zákonom stanovenej lehote, iná možnosť na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania už nie je.

Podať daňové priznanie do konca septembra môžu len tí daňovníci, ktorí podali do konca marca oznámenie o predĺžení lehoty na podanie priznania a majú zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí. Tí si mohli lehotu predĺžiť o šesť mesiacov.

Ak daňovníkovi, ktorý si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna, vznikne preplatok na dani z príjmov, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 9. augusta tohto roka.

Tí, ktorí si predĺžili lehotu na podanie priznania, môžu poukázať aj podiel zaplatenej dane v riadnom daňovom priznaní podanom v predĺženej lehote. Správca dane musí, za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky, peniaze vybraným prijímateľom presunúť do troch mesiacov po predĺženej lehote na podanie priznania.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz