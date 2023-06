Štát pandemickú pomoc nezacielil presne a zbytočne minul vyše miliardy eur, mnoho firiem by prežilo aj bez dotácií

17.6.2023 (SITA.sk) - Štátna pomoc firmám počas pandémie bola pridrahá a neadresná. Konštatuje to Inštitút pre stratégie a analýzy.

Viac ako polovica firiem, ktoré štát počas pandémie podporil, by krízu prežila aj bez dotácií. Poskytnutá pomoc postačovala zhruba desatine firiem, pre zvyšnú takmer tretinu však bola nedostatočná.

Stačila by polovica peňazí

„Z hľadiska objemu poskytnutých zdrojov sa polovica štátnej pomoci ušla spoločnostiam, ktoré by si poradili aj bez nej. Inými slovami, ak by mal štát lepšie informácie a pomoc lepšie cielil, na rovnaký výsledok by potreboval len približne polovicu vynaložených zdrojov," uvádza inštitút.

Celkovo štát vynaložil na pandemickú pomoc 1,07 mld. eur, ktoré smerovali do 109-tisíc malých a stredných podnikov. Vzorka bola očistená o neaktívne firmy.

Za optimálnych okolností by pritom podľa inštitútu na záchranu firiem stačilo 533 mil. eur, ktorými by štát pokryl výpadok hotovosti v dôsledku pandémie.

Najviac zhltla Prvá pomoc





Okrem nej sa do dotácií počítala aj pomoc v cestovnom ruchu, dotácia na nájomné, pomoc pre cestovný ruch, pomoc pre autobusovú dopravu a pomoc na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu.

Inštitút pre stratégie a analýzy je analytickou jednotkou na Úrade vlády SR, ktorého poslaním je analytická podpora stratégie hospodárskej a sociálnej politiky vlády.

Aktuálne sa zaoberá hlavne skúmaním regionálneho rozvoja a efektívnosti využívania Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

