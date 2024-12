Srbská vláda zrušila plánovanú lítiovú baňu Rio Tinto, chce ukončiť veľké protesty

Srbská vláda oznámila, že ruší všetky licencie pre ťažobný gigant Rio Tinto na otvorenie lítiovej bane v krajine.

Štvrtkovým krokom sa usiluje ukončiť veľké protesty environmentalistov, podľa ktorých by baňa v západnom Srbsku spôsobila vážne environmentálne škody.

„Splnili sme všetky požiadavky environmentálnych protestov a ukončili Rio Tinto v Srbskej republike… Všetko je ukončené. Je koniec,“ povedala v televíznom prejave srbská premiérka Ana Brnabičová.

Demonštranti zablokovali cesty a mosty

Po niekoľko víkendov sa v Belehrade a ďalších srbských mestách zišli tisícky demonštrantov, ktorí na protest proti bani zablokovali hlavné cesty a mosty napriek odstrašujúcej kampani úradov. Pre prezidenta Alekasandara Vučiča predstavujú protesty zatiaľ najväčšiu výzvu, pričom ich označil za nelegálne a financované zo zahraničia za účelom destabilizácie krajiny.

Brnabičová uviedla, že licencie dostala firma Rio Tinto, ktorá robila ťažobný prieskum v krajine zhruba dve desaťročia, od predošlej prozápadnej vlády. Srbské nezávislé médiá však tvrdia, že hlavné zmluvy s ťažobným gigantom podpísala súčasná pravicová vláda. Podľa kritikov si vláda chce odsunutím Rio Tinto na druhú koľaj, vylepšiť povesť pred aprílovými parlamentnými voľbami.

Nadväzovanie vzťahov s Ruskom a Čínou

Spoločnosť Rio Tinto vo štvrtok pred oznámením vlády vyjadrila obavy zo správ, že jej projekt zrušia. Vo vyhlásení uviedla, že akékoľvek rozhodnutie by mali sprevádzať „diskusia a dialóg založené na faktoch“ a svoj projekt plánuje vybudovať v súlade so srbskými aj medzinárodnými smernicami.

Všeobecne sa verí, že Srbsko, ktoré sa síce formálne usiluje o členstvo v Európskej únii, no namiesto toho nadväzuje úzke vzťahy s Ruskom a Čínou, môže chcieť odovzdať ťažbu lítia Číne tým, že z projektu vylúči Rio Tinto. To sa pritom zaviazalo do projektu investovať 2,4 miliardy dolárov.





Lítium sa používa v batériách pre elektromobily a považuje sa za jeden z najžiadanejších kovov budúcnosti.

