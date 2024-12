Speváčka Emma Drobná naspievala novú vianočnú pieseň. Vznikla za netradičných okolností

4.12.2023 (SITA.sk) - Slovensko bude mať od dnes pravdepodobne nový vianočný hit. Pesnička má netradičný pôvod, úspešná mladá speváčka Emma Drobná najprv naspievala pár veršov pre vianočný reklamný spot. Pesnička z reklamy sa tak zapáčila divákom, že si vyžiadali jej dokončenie, aby ju mohli považovať za plnohodnotný vianočný hit.

A tak sa zo 60 sekundového spotu stala skladba, ktorá si určite nájde miesto vo vianočnom vysielaní rádií a v playlistoch poslucháčov. Premiéra Emminej pesničky "Vianočný čas" s podtitulom "Deň, ktorý znamená radosť" je práve dnes – 1. decembra 2023.

Reklamný spot, vďaka ktorému vznikla táto vianočná pieseň, vyrobila reklamná agentúra MullenLowe GGK pre národnú lotériovú spoločnosť TIPOS. Pre kampaň na produkt Vianočná lotéria chýbala tvorcom reklamy zaujímavá a neobohraná slovenská pesnička. Oslovili preto Emmu Drobnú. "Produktová kampaň sa, samozrejme, dostala do televízií, pesnička sa ihneď zapáčila divákom a poslucháčom, ktorí si doslova vypýtali jej pokračovanie. A tak sa nahrala plná verzia skladby pod taktovkou Emmy Drobnej," objasnila vznik novej slovenskej vianočnej pesničky Adriana Podobová, hovorkyňa spoločnosti TIPOS.

Text novej vianočnej piesne napísal pre Emmu skúsený textár Vlado Slivka. "Na Vianociach som mal vždy najradšej to tešenie sa na ne. Vrátane predvianočného zhonu a celej tej magickej atmosféry naokolo. Trochu z toho som sa pokúsil ukryť aj do textu novej pesničky, lebo to dobro a radosť spojená s vianočnými sviatkami majú v sebe niečo čarovné. Celá pesnička je pre mňa takým malým vianočným zázrakom, tak jej želám, nech prinesie radosť mnohým poslucháčom," prezradil Vlado Slivka, ktorý je, mimochodom, kreatívnym riaditeľom agentúry MullenLowe GGK. Podmanivú melódiu skomponoval známy slovenský hudobník Viktor Hazard. Ten spolu so spevákom, gitaristom a producentom kapely Bad Karma Boy Jurajom Marikovičom aj celú vianočnú pesničku nahral v štúdiu FATMUSIC.

"Síce to nie je moja prvá vianočná celkovo, ale je to prvá slovenská vianočná skladba. Vianoce a vianočný čas mám veľmi rada. Mám pocit, že ľudia sú k sebe trošku milší a empatickejší, ale samozrejme, si najviac užívam čas strávený s rodinou a blízkymi. K tomu patria aj vianočné skladby, aby to dotvorilo atmosféru. Táto naša novinka ten pocit vo mne vyvolala okamžite - preto sa teším, že sme sa rozhodli ju dotvoriť a nahrať celú," prezrádza Emma Drobná. Spoločnosť TIPOS nasadila reklamný spot s pôvodnou, krátkou verziou pesničky Emmy Drobnej do vysielania 23. októbra a "plná verzia" novej slovenskej vianočnej pesničky sa začína hrať dnes – 1. decembra 2023.

Emotívny spot k tohtoročnému žrebu Vianočná lotéria od národnej lotériovej spoločnosti TIPOS bol natočený ešte v septembri, keď teploty dosahovali takmer 26 stupňov Celzia. Exteriérové scény boli nasnímané na Námestí sv. Mikuláša v Trnave za jeden deň. Štáb pracoval do neskorých nočných, resp. skorých ranných hodín. Hlavným prvkom televízneho spotu sú ozdoby, ktoré prinášajú ľudom na Vianoce radosť. Rovnako ako najobľúbenejšia Vianočná lotéria od TIPOSu. "Podarilo sa nám prepojiť ideu konceptu s dizajnom žrebu Vianočnej lotérie. Vianočné ozdoby - gule, ktoré sú na žrebe vyobrazené, sme vyrobili v spolupráci so slovenskou chránenou dielňou "Okrasa Čadca". V nej sa venujú výrobe ozdôb už takmer 70 rokov. Naša nová originálna kolekcia vianočných ozdôb od TIPOSu robí radosť ľudom navyše aj v ďalších kampaňových aktivitách, kde ich ľudia môžu reálne získať," doplnila Podobová.

Informačný servis

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vianočné sviatky bez plytvania jedlom: Tipy na spracovanie zvyškov

Vianočné sviatky sú symbolom hojnosti, radosti a pohostinnosti, no často aj obdobím, keď jedlo končí v koši viac ako kedykoľvek predtým.

Plytvanie jedlom však nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj zvyšuje rodinné výdavky.

Ako si užiť sviatky bez zbytočného odpadu a efektívne spracovať zvyšky zo sviatočného stola? Prinášame praktické a kreatívne tipy.

Prečo riešiť plytvanie jedlom počas sviatkov?

Počas Vianoc má mnoho rodín tendenciu pripravovať jedlo vo veľkých množstvách, aby na stole nič nechýbalo. Táto tradícia však často vedie k nadmernému množstvu zvyškov, ktoré nemajú dostatočné využitie. Podľa odhadov až tretina jedla vyrobeného na svete končí ako odpad – počas sviatkov je toto číslo ešte vyššie.





Plytvanie jedlom znamená nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj zbytočné zaťaženie životného prostredia, keďže vyhodené potraviny produkujú metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám.

Ak však ku sviatočným hostinám pristúpime rozumne, môžeme tento problém minimalizovať. Kľúčom je plánovanie, správne skladovanie a kreatívne spracovanie zvyškov.

Plánujte s rozumom – varte len to, čo zjete

Plánovanie je najefektívnejší spôsob, ako predísť plytvaniu jedlom. Skôr než začnete variť, premyslite si, koľko hostí budete mať a aké množstvo porcií na osobu bude postačujúce. Nepodľahnite nutkaniu „pre istotu“ variť oveľa viac – namiesto toho sa zamerajte na kvalitu pokrmov.





Pri nákupoch si napíšte presný zoznam ingrediencií a držte sa ho. Vyhnite sa impulzívnym nákupom veľkých balení potravín, ktoré možno ani nevyužijete. Navyše, pokrmy ako šaláty či prílohy pripravujte v menších dávkach, ktoré môžete podľa potreby dopĺňať čerstvé.

Uchovávajte zvyšky správnym spôsobom

Správne skladovanie zvyškov môže rozhodnúť o tom, či sa jedlo zužitkuje, alebo skončí v koši. Jedlá uskladnite v dobre uzatvárateľných nádobách a uložte ich do chladničky alebo mrazničky.





Mäso, pečivo, zelenina aj omáčky vydržia dlhšie, ak ich zamrazíte v jednotlivých porciách, ktoré môžete postupne zohrievať podľa potreby.





Aby ste si uľahčili orientáciu, označte nádoby štítkami s dátumom uloženia. Tým predídete situáciám, keď sa v chladničke ocitne jedlo, na ktoré zabudnete. Rovnako dbajte na to, aby jedlá neboli skladované príliš dlho – najmä mäso a mliečne výrobky majú krátku trvanlivosť.

Kreatívne recepty zo zvyškov

Zvyšky zo sviatočných hostín nie sú len odpad – sú príležitosťou na vytváranie nových, chutných pokrmov. Tu je niekoľko nápadov, ako ich využiť:







Mäso: Pečená hydina, ako kura alebo morka, môže byť základom pre lahodné sendviče, wrapy alebo šaláty. Z kostí a zvyškov mäsa pripravíte chutný vývar, ktorý využijete na polievky alebo omáčky.





Zemiaky: Varenej alebo pečenej zelenine a zemiakom môžete vdýchnuť nový život vo forme zemiakových placiek, zapekaných jedál či pyré.





Vianočné pečivo: Staršie koláče, ako štrúdľa či bábovky, sú ideálne na chlebový puding alebo domáce tiramisu. Jemne vysušené pečivo môžete rozmixovať na strúhanku.





Zelenina: Zvyšky pečenej alebo dusenej zeleniny sú skvelé na prípravu polievok, zeleninového pyré alebo ako základ na vegetariánske omáčky.





Nepoužiteľné zvyšky kompostujte

Ak predsa len máte jedlo, ktoré už nie je možné skonzumovať, kompostovanie je ekologickým spôsobom, ako sa ho zbaviť. Väčšina ovocia, zeleniny, vaječných škrupín a neochuteného pečiva je vhodná na kompost. Mastné a mäsové zvyšky by ste sa mali vyvarovať, keďže môžu priťahovať škodcov.

Zdieľajte s komunitou alebo pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Ak máte jedla viac, než dokážete spotrebovať, zdieľajte ho s ostatnými. Susedia, priatelia alebo miestne charity ocenia vašu štedrosť. Na internete môžete nájsť skupiny zamerané na zdieľanie potravín, ktoré by inak skončili ako odpad.