Spartak Trnava čaká posledný domáci duel v EKL, Slovan Bratislava môže u súpera spečatiť postup do vyraďovacej časti

29.11.2023 (SITA.sk) - Už vo štvrtok absolvuje FC Spartak Trnava domácu rozlúčku s tohtosezónnym účinkovaním v Európskej konferenčnej lige, futbalisti ŠK Slovan Bratislava zase môžu spečatiť prienik do vyraďovacej časti. Slovenskí zástupcovia v EKL sú tak v rozdielnej pozícii.

Štadión bude plný

Trnavčania v doterajších štyroch dueloch H-skupiny získali zatiaľ iba bod za remízu na pôde dánskeho Nordsjaellandu a teraz doma privítajú bulharský Ludogorec Razgrad, „belasí" sú v hodnotení A-skupiny na druhej priečke so ziskom siedmich bodov a vo štvrtok ich čaká duel na Faerských ostrovoch proti klubu KÍ Klaksvík.

Spartak v Razgrade prehral hladko 0:4. „Určite to bude iný zápas. Tešíme sa, že bude plný štadión a chceme to zvládnuť lepšie aj výsledkovo. Myslím si, že v Európe sme už o niečo skúsenejší a tieto skúsenosti môžeme v tomto zápase využiť,“ uviedol na klubovom webe asistent trénera Marián Hodulík.

Po súboji doma proti Razgradu sa Trnavčania rozlúčia s pohárovou Európou duelom na pôde tureckého tímu Fenerbahce Istanbul.

Belasí majú nádej aj na priamy postup

Slovan Bratislava získa istotu postupu v prípade zisku troch bodov na pôde Klaksvíku, ktorý doma zdolal 2:1. „Belasí" ešte majú nádej aj na priamy postup do osemfinále, ak by sa stali víťazmi A-skupiny. Na vedúci francúzsky tím OSC Lille aktuálne strácajú iba bod.

„Náš tím zažil veľa kľúčových zápasov, a toto bude jeden z nich. Pripravujeme sa ako na finále. Chceme vyhrať a posilniť našu pozíciu v skupine. Absolvovali sme veľa analýz i videí. Vieme, že potrebujeme bodovať. Bude to ťažké, v špecifickom prostredí, nikdy neviete, čím vás súper prekvapí. Preto je na prvom mieste stopercentná koncentrácia," povedal podľa klubového webu gruzínsky legionár Guram Kašia. Slovan po súboji na Faerských ostrovoch čaká v decembri domáci zápas proti slovinskému tímu Olimpija Ľubľana.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu