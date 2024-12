SNS je za zachovanie rodičovského dôchodku, Huliak nechce rušiť žiadne sociálne opatrenia v prospech penzistov

Slovenská národná strana (SNS) je za zachovanie rodičovského dôchodku. Na tlačovej besede to uviedol poslanec za SNS Rudolf Huliak.

„Jednoznačne trváme na zachovaní inštitútu rodičovského dôchodku,“ povedal. Rodičia, ktorých deti sú prispievateľmi do daňovo-odvodového systému, si to podľa neho zaslúžia.

„Nebudeme rušiť žiadne sociálne opatrenia v prospech dôchodcov,“ zdôraznil.

Zvýšenie trinástych dôchodkov

Minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš (Hlas-SD) navrhuje zrušiť súčasnú podobu rodičovského dôchodku. Kým v súčasnosti môžu pracujúce deti svojim rodičom na penzii prispieť časťou sociálnych odvodov vo výške 1,5 percenta hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu živnostníka, po novom by mohli svojim rodičom odviesť dve percentá zo zaplatenej dane z príjmov.

Minister práce chce týmto spôsobom získať 315 miliónov eur, ktoré chce použiť na zvýšenie trinástych dôchodkov. Za existenciu rodičovského dôchodku sa v pondelok prihovoril aj vicepremiér a súčasne minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba.





„Ja som za rodičovský dôchodok hlasoval ako opozičný poslanec,“ uviedol. Podľa neho na osude rodičovskej penzie ešte nie je koaličná dohoda.

Medzigeneračná solidarita

„Na strane SNS nemáme prijaté rozhodnutie, že sme proti tomu, aby existoval rodičovský dôchodok,“ povedal. Na tejto dávke vyzdvihuje to, že zabezpečuje medzigeneračnú solidaritu medzi deťmi a ich rodičmi. Tvrdí, že nevie, či pri rodičovskom dôchodku sú problémom peniaze alebo jeho nastavenie.

„Určite túto debatu na koaličnej rade budeme mať, ale ešte to tak ďaleko nedošlo, vyzerá to, že sa do hĺbky ešte nešlo,“ povedal Taraba. Zdôraznil, že inštitút rodičovského dôchodku je absolútne v poriadku.





„Pokiaľ viem, Andrej Danko je priaznivcom rodičovského dôchodku,“ dodal Taraba.

Kto hlasoval za súčasnú podobu?

Za zavedenie rodičovského dôchodku v súčasnej podobe začiatkom októbra minulého roka hlasovali aj ďalší štyria predstavitelia súčasnej vládnej koalície. Za terajší mechanizmus rodičovskej penzie hlasovali dvaja poslanci za Smer-SD, obaja sa v minulosti zaoberali aj dôchodkami.





Ide o Jána Podmanického, ktorý za druhej vlády Roberta Fica šéfoval parlamentnému výboru pre sociálne veci a za tretej Ficovej vlády bol podpredsedom tohto výboru. Druhým poslancom za Smer-SD je Dušan Muňko, ktorý v rokoch 2008 až 2010 a v rokoch 2012 až 2016 šéfoval Sociálnej poisťovni.





Zvyšní dvaja predstavitelia súčasnej vládnej koalície, ktorí pred rokom podporili súčasnú podobu rodičovského dôchodku, sa do parlamentu dostali na kandidátke Slovenskej národnej strany. Filip Kuffa je na evirorezorte štátnym tajomníkom a Štefan Kuffa nastúpil ako štátny tajomník na ministerstvo kultúry.





Od začiatku tohto roka sa na Slovensku zaviedol rodičovský dôchodok. Dieťa pracujúce na Slovensku môže od začiatku tohto roka odviesť každému rodičovi na penzii 1,5 percenta z jeho hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu. Vychádza sa pritom z príjmov dieťaťa spred dvoch rokov. Suma rodičovského dôchodku je zastropovaná, počíta sa najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy na Slovensku.





Pri priemernej hrubej mzde za rok 2021 vo výške 1 211 eur maximálny rodičovský dôchodok v tomto roku dosahuje 21,80 eura mesačne pre každého rodiča. Takýto rodičovský dôchodok svojim rodičom môžu dopriať deti, ktorých hrubá mzda alebo vymeriavací základ dosahuje 1 453,60 eura a viac. Rodičovský dôchodok nemá vplyv na výšku odvodov dieťaťa ani na výšku jeho budúceho dôchodku.

