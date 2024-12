Smer stráca na Hlas šesť percent, SaS je tesne nad piatimi a voličov si našla aj Modrá koalícia

13.2.2023 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali tento mesiac, vyhrala by ich strana Hlas-SD s 20,8 percenta hlasov voličov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus, ktorý robila v dňoch od 1. februára do 8. februára na vzorke 1 017 respondent pre reláciu televíziu Markíza.

Sme rodina má 7,7 percenta

Na druhom mieste by sa so 14,6 percentami umiestnila strana Smer-SD a tretie by skončilo Progresívne Slovensko (PS) s 11 percentami hlasov respondentov.

Do prieskumu sa prvýkrát zaradila aj strana Modrá koalícia Mikuláša Dzurindu. Stranu by podľa výsledkov prieskumu volili dve percentá voličov.

Hnutie Republika by volilo 8,5 percenta opýtaných, hnutie Sme rodina 7,7 percenta a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) by získalo 6,9 percenta hlasov voličov.

Hlas-SD by mal 38 poslancov

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) získalo v prieskume podporu 6,4 percenta hlasov respondentov. Do parlamentu by sa dostala aj strana Sloboda a Solidarita (SaS) s podporou 5,3 percenta.

Pred bránami Národnej rady SR by ostali Aliancia – Szövetség (4,5 %), Slovenská národná strana (3,6 %), Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (2,9 %) a Modrá koalícia (2 %). Za ľudí by v tomto mesiaci volilo už len jedno percento voličov.

Hlas-SD by mal v parlamente 38 poslancov, Sme-SD 27, PS 20, Republika 16, Sme rodina 14, KDH 13, OĽaNO 12 a SaS 10 zákonodárcov.

Smer-SD vyzýva na schválenie skorších predčasných volieb, zmena termínu je podľa Pčolinského stále možná

Všetkých 27 poslancov strany Smer-SD podporí návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze alebo na uznesenie na schválenie skoršieho termínu predčasných volieb. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal podpredseda strany Richard Takáč. Zároveň spomenul možný termín konania volieb v júni.

Skorší termín volieb

„Mali sme možnosť teraz počúvať dva týždne v každej diskusii, že zostatky vládnej koalície sa hádali o tom, že v podstate nikto nepovedal septembrový termín," povedal Takáč.

Zároveň vyzval ostatné politické strany, aby iniciatívu strany Smer-SD podporili. Takáč doplnil, že skorší termín volieb by vyriešil aktuálnu chaotickú situáciu v krajine.

Zmena je podľa Pčolinského možná

Poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina) v reakcii uviedol, že z hľadiska legislatívnych postupov je napriek tomu, že už bol termín volieb schválený na 30. septembra zmena termínu možná.

„V prípade takéhoto uznesenia som presvedčený, že hnutie Sme rodina bude hovoriť to, čo predtým, to znamená, že sme pripravení podporiť čo najskorší termín konania predčasných volieb," zdôraznil Pčolinský.

Krúpa podobné iniciatívy očakával

Poslanec Juraj Krúpa (SaS) v tejto súvislosti uviedol, že podobné iniciatívy očakával. „Pretože uznesenie parlamentu sa dá vždy zmeniť," vysvetlil.

Strana SaS podľa neho počká, s čím konkrétne príde Smer-SD, a ako sa situácia v parlamente bude vyvíjať. „Môžeme si k tomu sadnúť v parlamente a môžeme sa o tom baviť," dodal Krúpa.

