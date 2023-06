Slovnaft môže produkty z ruskej ropy od februára vyvážať desať mesiacov už len do Česka

Slovensko bude môcť od 5. februára 2023 exportovať výrobky z ruskej ropy už iba do Česka. Túto výnimku zo sankcií Európskej únie proti Rusku v dôsledku jeho agresie proti Ukrajine bude možné využiť do 5. decembra budúceho roka.

Ropa cez ropovod Družba

Podľa generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Slovnaft, a. s., Oszkára Világiho v pondelok 5. decembra prestala tiecť ruská ropa do Európy okrem ropovodu Družba.

Embargo sa nevzťahuje na jej dve prepravné vetvy z Ruska – cez Bielorusko do Poľska a Nemecka a cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka.

„Produkty vyrobené z ruskej ropy od 5. februára 2023 ani v Maďarsku, Poľsku, Nemecku, Česku ani na Slovensku nemôžu exportovať mimo svojho územia. Slovensko dostalo výnimku, aby mohlo zásobovať český trh,“ informoval v utorok na stretnutí s médiami Világi s tým, že po 5. decembri 2023 už nebude môcť zásobovať ani Českú republiku.

Nedostatok nafty

Problémom podľa šéfa Slovnaftu bude nedostatok nafty, príčiny sú logistické vzhľadom na vybudované dopravné trasy.

„Od januára bude veľký problém s nedostatkom dieselu, bude trvať niekoľko mesiacov, možno aj roky, kým sa všetko dostane na normálnu úroveň. Európa bude čeliť nedostatku dieselu a čiastočne bude problém aj nahradiť ruskú ropu inou ropou,“ očakáva Világi. Slovnaft napríklad nebude môcť od 5. februára vyvážať zhruba 20 percent nafty do Rakúska.





„Pokiaľ sa budeme spoliehať iba na Družbu, môžeme ísť na kapacitu iba pod 60 percent. Preto musíme, aby sme našli rovnováhu, spracovať aj alternatívnu ropu,“ upozornil Világi.

Kapacita ropovodu Adria

Podľa neho je možné, že budú menej vyvážať do Česka, lebo nebudú môcť vyrábať toľko, koľko slovenský trh absorbuje. „Aj keby sme išli takýmto spôsobom, nemôže ísť Slovnaft na plnú kapacitu, pokiaľ by sme spracovali iba ruskú ropu a musíme zásobovať Česko a Slovensko,“ podotkol.

Alternatívna neruská ropa tečie na Slovensko cez chorvátsky ropovod Adria z prístavu Omišalj pri Jadranskom mori a napojený je na Družbu. Skupina MOL, ktorej členom je aj Slovnaft, pred piatimi rokmi investovala 170 miliónov eur na zvýšenie kapacity ropovodu Adria, aby mohli zásobovať rafinériu v maďarskej Százhalombatte a Slovnaft.





„Pokiaľ by Družba nebola a všetko by sme mali zásobovať iba cez Adriu, momentálne nevieme zásobovať Slovnaft a Százhalombattu v plnej miere. Nie preto, že nemáme kapacitu na maďarskej strane, ktorú sme rozšírili a postačuje na ich zásobovanie, ale preto, lebo kapacita Adrie na chorvátskej strane neumožňuje ju vyťažiť v takej miere ako v Maďarsku,“ dodal Világi.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

