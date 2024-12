Slovensko vyvinie monitorovací systém na ochranu pred šírením vírusových ochorení

UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.