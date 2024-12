Slovensko viac nemôže vojensky pomáhať Ukrajine, vysvetlil Pellegrini českým predstaviteľom (foto)

1.12.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) absolvoval v štvrtok zahraničnú pracovnú cestu do Českej republiky. Okrem predsedu Senátu parlamentu ČR Miloša Vystrčila a predsedníčky Poslaneckej snemovne Markéty Pekarovej Adamovej sa stretol aj s českým premiérom Petrom Fialom.

Migrácia a hranice schengenského priestoru

Hlavnou témou stretnutia medzi Pellegrinim a Fialom bola bezpečnosť v kontexte migrácie.

Obaja sa zhodli na podpore rozšírenia schengenu o Rumunsko, ak preukáže schopnosť zabezpečiť vonkajšiu hranicu tohto priestoru.

Počas svojho pracovného výjazdu Pellegrini navštívil aj českého prezidenta Petra Pavla na Pražskom hrade. V závere svojej pracovnej cesty si uctil pamiatku československých legionárov a československého odboja z obdobia 1. svetovej vojny a položením venca vzdal úctu pamiatke československého štátnika Alexandra Dubčeka pri jeho pamätnej tabuli pri Národnom múzeum.

Slovensko nemôže viac vojensky pomôcť

Pekarovej Adamovej na stretnutí podrobne vysvetlil stanovisko Slovenska v súvislosti s vojnou na Ukrajine. „Požiadal som českú stranu, ak sledujú našu vnútropolitickú situáciu, aby počkali a sledovali konkrétne kroky vlády SR a nie nejaký obraz, ktorý sa o Slovensku vytvára. Reálne kroky sú tým jediným, čo môžeme do budúcna hodnotiť,“ povedal predseda Národnej rady SR po rokovaní s predsedníčkou Poslaneckej snemovne.

Zároveň informoval, že Slovensko nezabráni produkcii munície, ktorá následne putuje nášmu východnému susedovi. Na štvrtkovej tlačovej besede po stretnutí s Milošom Vystrčilom Pellegrini uviedol, že Slovensko už viac nemôže vojensky pomôcť Ukrajine, keďže vyčerpalo svoje možnosti darovania ďalších zbraňových systémov. Vláda však bude pokračovať v humanitárnej či technickej pomoci, a Ukrajinu chce vybaviť odmíňovacími systémami.

Ruský vojak si zaobstaral úmrtný list, aby sa vyhol návratu do bojov na Ukrajine. Skončil odsúdený na päť rokov väzenia

Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) identifikovala ruského veliteľa, ktorý v marci minulého roka vydal rozkaz na zabitie najmenej štyroch ukrajinských civilistov v meste Buča v Kyjevskej oblasti. Referuje o tom web Kyiv Independent s odvolaním sa na piatkové vyhlásenie SBU.

Operácie proti miestnym obyvateľom

Podplukovník Alexander Dosiagajev, veliteľ 2. práporu 104. pluku 76. výsadkovej divízie ruských vzdušno-výsadkových síl, bol nasadený v Buči na začiatku invázie. Neskôr ho za službu na Ukrajine vyznamenali medailou „Hrdina Ruska“.

Počas svojho pôsobenia v Buči Dosiagajev nariadil jednotkám, ktorým velil, aby sa zapojili do operácií proti miestnemu obyvateľstvu, ktorých cieľom bolo zabrániť prípadnému odporu, ako aj zastrašiť obyvateľov. Pri jednej z takýchto akcií Dosiagajev nariadil svojim jednotkám, aby zastrelili štyroch civilistov, keď prechádzali okolo.

Overovanie možnej smrti

Dosiagajeva, ktorý bol údajne zabitý v máji minulého roka, vyšetrujú pre porušenie zákonov vojny a vraždy. SBU tvrdí, že informácie o jeho možnej smrti sa overujú, no aj keby boli pravdivé, vyšetrovaniu by to nebránilo.

Kremeľ však popiera akúkoľvek účasť na masovom zabíjaní civilistov a naďalej opakuje nepodložené tvrdenia, že obrázky mŕtvych civilistov sú falošné.

Horoskopy na dnes Pondelok 23. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 23. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Neodkladajte problémy bokom, ale snažte sa o ich okamžité riešenie. Čím viac ich odložíte na neskoršie, tým viac komplikácií pribudne. Nenechávajte nič na náhodu.

Býk 21.4. - 21.5.

Stojte pevne na vlastných nohách a nevšímajte si žiadne posmešky. Mali by ste mimoriadne zvýšiť svoju aktivitu, asi sa to prejaví i na výsledkoch.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Najkritickejšie bude ráno. Len sa nezariekajte a nesľubujte nič, čo by vás mohlo neskôr mrzieť. Večer nájdete niečo, o čom ste si mysleli, že je navždy stratené.

Rak 22.6. - 22.7.

Dnes by ste mali dokázať, že nie ste taký egoista, za akého vás niektorí ľudia majú. Keď budete naozaj chcieť, určite nájdete kompromis prijateľný tak pre vás, ako aj pre druhú stranu.













Všetky Horoskopy Pondelok 23. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

