Slovensko prišlo o eurofondy, nesplnilo podmienky na znižovanie chudoby a ukončenie bezdomovectva

14.2.2023 (SITA.sk) - Slovenská republika (SR) podľa Európskej komisie (EK) nesplnila podmienky pre čerpanie eurofondov na znižovanie chudoby. Vláda SR pred svojím pádom neprijala plán ukončenia bezdomovectva, ku ktorému sa zaviazala dohodou s Bruselom. Slovenský kabinet tvrdí, že momentálne na to už nemá kompetencie.

Slovensku projekty nepreplatia

Slovensko tak nebude mať nárok na preplácanie eurofondových projektov, ktoré sa týkajú sociálneho začleňovania a znižovania chudoby, a to až do volieb v septembri. Informoval o tom portál Euractiv.sk. Prostriedky z eurofondov mali byť použité napríklad na výstavbu komunitných centier či zaistenie dostupného bývania.

Podľa zdroja z EK nebude možné takého výdavky preplácať, ak to bude členský štát, ktorý nesplnil podmienky, požadovať.

Podľa hovorkyne Úradu vlády SR Ľubice Janíkovej materiál nebol zaradený na rokovanie, pretože v súčasnom stave vláda nemá právomoc rokovať o takomto materiáli.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) predpokladá, že dokumenty prijaté budú, a to ešte pred tým, než bude Slovensko požadovať uhradenie výdavkov, no súčasné vedenie nevedelo garantovať, že k tomu dôjde ešte pred septembrovými voľbami, informuje portál.

Prevencia pred stratou bývania

Koncepciu na ukončenie bezdomovectva pripravila odborná skupina. Kladne zhodnotená bola i neziskovými organizáciami. Riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš pozitívne zhodnotil najmä to, že stratégia sa usiluje na bezdomovectvo reagovať najmä zaistením bývania, a to prostredníctvom príspevku na bývanie.

Mala by to byť prevencia pred stratou bývania z dôvodu, že si ho ľudia nemôžu dovoliť. Oddelenie tohto príspevku a jeho zvýšenie bolo i súčasťou programového vyhlásenia vlády. Stratégia ale nestanovuje výšku príspevku, ani to, kto by mal byť príjemcom, to by mali určiť akčné plány.

Čerpanie eurofondov

Pre čerpanie eurofondov na roky 2021 až 2027 sa členské štáty zaviazali k naplneniu základných podmienok. Slovensku chýba Národnej koncepcie pre prevenciu a ukončovanie bezdomovectva. Práce na dokumente, ktorý chcel rezort práce pripraviť už v roku 2021, zdržala pandémia. Do konca roka 2022 prešiel i medzirezortným pripomienkovým konaním.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tvrdí, že dokument bol podľa harmonogramu doručený vláde SR, no vzhľadom na to, že jej bola vyslovená nedôvera, nebol predložený na rokovanie. Minister práce Milan Krajniak však na inom mieste tvrdil, že dokument na vládu nepredložil. Minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že je konsenzus v tom, že vláda môže schvaľovať dokumenty týkajúce sa eurofondov.

Predpokladá splnenie oboch podmienok

Nové eurofondové obdobie je na začiatku a Slovensko má potrebné dokumenty schválené. Dostalo už aj prvé zálohové platby vo výške takmer 200 miliónov eur, na ktoré podľa EK nie je potrebné splnenie základných podmienok.

MIRRI SR nesúhlasí s tým, že by eurofondy boli zablokované a predpokladá splnenie oboch podmienok do termínu zaslania prvej žiadosti o platbu. Podľa rezortu to na žiadateľov nebude mať vplyv a schválený príspevok z národnej úrovne im bude vyplatený.

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.