Slovensko má na MS v hokeji 2023 prvú výhru, o gól porazilo Lotyšsko

13.5.2023 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia si na tohtoročných majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji pripísali premiérový triumf za tri body, v sobotu večer v lotyšskej Rige zdolali domácich tesne 2:1.

Zaujímavosťou je, že v elitnej kategórii MS Slováci zdolali Lotyšov premiérovo až vo štvrtom vzájomnom stretnutí, v Tampere 1997 totiž prehrali 4:5, v Helsinkách 2013 zase 3:5 a v Kolíne nad Rýnom 2017 tiež o dva góly 1:3. V nedeľu majú Slováci voľno, v pondelok o 15.20 h SELČ ich čaká duel proti Kanaďanom.

Slováci mali úvod duelu ako z rozprávky a už v 44. sekunde strelili gól. Postaral sa oň Matúš Sukeľ strelou švihom, keď jeho hokejku našiel pukom Peter Cehlárik spoza bránky súpera.

V celej prvej časti bol slovenský tím aktívnejší herne aj strelecky, no poistku už nepridal napriek šanci Pavla Regendu z 5. minúty či príležitosti Sukeľ tesne pred prvou sirénou. Na opačnej strane brankár Stanislav Škorvánek si udržal čisté konto po strele Robertsa Bukartsa.

V druhej tretine už boli nebezpečnejší domáci Lotyši, no nevyužili presilovky pri vylúčeniach Libora Hudáčka či Olivera Okuliara. V 37. min si slovenská defenzíva nedala pozor, unikol jej Rodrigo Abols a brejk zakončil popri Škorvánkovi.

Ďalší gól priniesol až úvod záverečnej desaťminútovky tretej tretiny. Richard Pánik prenikol do útočného pásma, puk poslal na modrú čiaru a obranca Patrik Koch vystrelil, s jeho pokusom si brankár Arturs Šilovs síce poradil, no kapitán Marek Hrivík bol pripravený na dorážku a poslal tím SR opäť do najtesnejšieho náskoku.

Domáci sa potom dostali k tlaku, pomohli im k tomu aj slovenské vylúčenia, spolu 68 sekúnd mali na ľade aj výhodu o dvoch korčuliarov, slovenský výber sa však ubránil. V úplnom závere siahli Lotyši k hre bez brankára, ale ani tlak nevyužili na vyrovnanie.

Hlasy po zápase

zdroj: RTVS

Matúš Sukeľ (útočník SR, autor prvého gólu): "Bol to náročný duel, ale ukázali sme na konci charakter. Ustrážili sme si to a Škorvi (brankár Škorvánek, pozn.) nás výborne podržal. Záver sme zvládli a sme radi. Mali sme výborný začiatok a aj v druhej tretine sme mali šance na ďalšie góly a rozhodnúť. Nevyšlo to, ale našťastie sme rozhodli v tretej časti. Ustrážili sme si oslabenie o dvoch hráčov a myslím si, že zaslúžene berieme tri body."

Stanislav Škorvánek (brankár SR, 27 úspešných zákrokov): "V prvej tretine tam nebolo veľa striel, ale nič mi tam nepadlo a to pomohlo. Chalani mi pomáhali a nepúšťali súpera do veľkých šancí. To, čo sme im dovolili, bolo z bezpečných vzdialeností. Dosť mi chlapci pomohli, je to super víťazstvo. Je dôležité, že sme rozhodli v tretej tretine, hra tam však už bola vyrovnaná. Pri inkasovanom góle to hráč súpera spravil dobre. Tri body sú pre nás vzpruha a dúfame, že nám to pomôže do ďalších duelov."

Marek Hrivík (kapitán a útočník tímu SR, autor víťazného gólu): "Bol to veľmi ubojovaný duel. Vedeli sme, že hráme proti domáci, ktorí boli nažhavení a včera im tiež nevyšiel zápas. Čakali sme, že to bude intenzívne. Celý turnaj je náročný. Mali sme do duelu dobrý vstup, čo nás teší. Budeme sa snažiť preniesť si to aj do ďalších zápasov. Mali sme niekoľko šancí a pár prečíslení, no musíme sa v tom zlepšiť, aby sme pri prečísleniach mali aj strely. Sme tu skvelá partia a bojujeme jeden za druhého, čo sa dnes aj ukázalo."