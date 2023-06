Slovensko čoraz viac zaostáva vo všetkých rebríčkoch. Stále padáme, hovorí Mikloš a vidí za tým nekompetentnú politiku

23.6.2023 (SITA.sk) - Slovensko čoraz viac zaostáva vo všetkých rebríčkoch, či už ide o ekonomickú výkonnosť alebo v rámci konkurencieschopnosti ekonomiky. „Dôležité je, že stále padáme,“ povedal na piatkovej tlačovej konferencii ekonóm a politik Ivan Mikloš.

Je podľa neho dôležité, aby nastal obrat. Slovensko by malo využiť potenciál, ktorý má, aby sa naštartoval ekonomický rast.

Nedostatočné a neefektívne čerpanie

V rámci vlád Smeru sme boli podľa Miloša svedkami nezodpovednej nekompetentnej politiky.

„A žiaľ, ani tieto tri posledné roky nepriniesli obrat,“ poznamenal Mikloš. Strana Modrí, Most - Híd majú podľa Mikloša dobrý program, s ktorým im aj pomáhal. Potrebné sú stabilné verejné financie a kvalitné podnikateľské prostredie, slabinou je podľa Mikloša aj nedostatočné a neefektívne čerpanie verejných investícií.

Odstránia nesystémové opatrenia predošlých vlád

Podpredseda strany Martin Hubinský ďalej uviedol, že chcú zabezpečiť návrat k ozdraveniu verejných financií. Chcú odstrániť nesystémové opatrenia predošlých vlád.

Na príjmovej strane chcú ísť cestou zvýšenia daní na základe rastu ekonomiky. Slovensko má podľa Hubinského jednu z najvyšších daňových medzier v EÚ, ktorú je potrebné znížiť.

Je potrebné zlepšenie pracovného prostredia

Každý návrh na výdavok by mal byť podľa Hubinského podložený aj zodpovedným návrhom odkiaľ sa zdroje vezmú. Dôležité je podľa neho zlepšiť stav podnikateľského prostredia, trhu práce a tvoriť nové pracovné miesta. Malé a stredné podniky sú podľa neho kostrou slovenskej ekonomiky a je potrebné ich posilniť.

