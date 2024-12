Slovenskí vojaci budú súčasťou mnohonárodnostnej bojovej skupiny NATO, cieľom je posilniť východné krídlo Aliancie

4.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR (MO SR) navrhuje vybrať do 40 príslušníkov Ozbrojených síl SR (OS SR) a Vojenskej polície, ktorí budú plniť úlohy v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny Severoatlantickej aliancie (NATO) na Slovensku pod velením príslušného veliteľa NATO, a to od 1. októbra 2022 do ukončenia pôsobenia tejto bojovej skupiny.

Mnohonárosdnostné bojové skupiny

Návrh, ktorý rezort obrany poslal do medzirezortného pripomienkového konania, súvisí s vytvorením mnohonárodných bojových skupín posilnenej predsunutej prítomnosti pozdĺž celého východného krídla Aliancie.

V reakcii na vojnu na Ukrajine sa členské krajiny NATO zhodli na zriadení ďalších mnohonárodných bojových skupín posilnenej predsunutej prítomnosti pozdĺž celého východného krídla Aliancie.

„Vytvorenie mnohonárodnej bojovej skupiny výrazne prispieva k zvýšeniu obranyschopnosti a k posilneniu bezpečnosti nielen územia Slovenskej republiky, ale i celého východného krídla NATO. Spôsobilosti prítomných zahraničných ozbrojených síl navyše dopĺňajú schopnosti a kapacity ozbrojených síl Slovenskej republiky a Vojenskej polície a prispievajú k zvýšeniu úrovne odstrašenia od prípadného ozbrojeného útoku," uviedlo ministerstvo obrany.

Rusko je priama hrozba

Účelom vytvorenia mnohonárodných bojových skupín na východnom krídle Aliancie je podľa MO SR demonštrácia súdržnosti a deklarovanie pripravenosti brániť sa spoločne proti akejkoľvek hrozbe.

Toto rozhodnutie členských krajín NATO bolo potvrdené na samite v Madride v júni 2022, kde schválili aj novú Strategickú koncepciu NATO, ktorá prvýkrát definuje Rusko ako najvýznamnejšiu a priamu hrozbu.

V tejto súvislosti Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 15. marca 2022 a uznesením zo 4. mája 2022 vyslovila súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky.

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.