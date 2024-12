Slovenskí seniori sú na tom najhoršie v rámci krajín Únie, JDS požaduje od štátu vyčíslenie dopadov jej návrhov na pomoc

6.8.2022 (Webnoviny.sk) - Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) vyzýva vedenie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálnu poisťovňu, aby v čo najkratšom možnom čase vyčíslili a prezentovali dopady pomoci požadovanej združením v prospech seniorov.

Ako informovala podpredsedníčka JDS Valéria Pokorná, organizácia presadzuje v čo najkratšom termíne mimoriadnu valorizáciu osem percent, vyplatenie tzv. 14. dôchodku pred Vianocami, rozmrazenie a valorizáciu minimálnych dôchodkov o osem percent.

Vyčíslenie dopadov je podľa JDS dôležité, aby v prípade predloženia návrhov týchto opatrení pre seniorov či už od politických strán alebo cez petíciu JDS vedeli poslanci Národnej rady SR kvalifikovane rozhodovať a nedostali na stôl „mačku vo vreci".

Trinásty dôchodok nestačí

„JDS priebežne a veľmi dôkladne analyzuje situáciu, pretože sa podľa nás dostala aj pri senioroch za pomyslenú červenú čiaru tak, ako pri zdravotníkoch, učiteľoch či rodinách. Už sme 20 minút nie päť minút po hodine dvanástej, aj napriek tomu požadujeme, aby boli rozhodovania prijímané kvalifikovane a odborne," uviedla Pokorná.

Dnes už podľa nej nikto nepochybuje, že seniori pomoc potrebujú a že tzv. 13. dôchodok pomohol iba symbolicky, ani nie na mesiac, skôr na dva týždne v roku. „My však musíme žiť viac ako len tieto dva týždne v roku. Ak to ministerstvo práce myslí s pomocou úprimne a vážne, očakávame, že MPSVaR vyčísli, koľko by nami požadovaná pomoc stála štátny rozpočet financií do konca roka 2022. Je to pre nás dôležité, aby poslanci NR SR vedeli, o čom hlasujú," zdôraznila Pokorná.

Mačka vo vreci

V tomto prípade ide podľa podpredsedníčky JDS o pomoc pre 1,1 milióna seniorov, ktorí odpracovali a odvádzali tomuto štátu 30, 40, 50 rokov.

„Niektorí musia pracovať dodnes, pretože by z dôchodku neprežili," povedala Pokorná. Ak by ministerstvo a Sociálna poisťovňa nevyčíslili dopady týchto opatrení na štátny rozpočet, bola by to podľa nej pre poslancov NR SR mačka vo vreci a pre niektorých možný argument, prečo neschváliť takúto pomoc.

Tisíce seniorov pod hranicou chudoby

„Ministerstvo financií opakovane prezentuje, že domácnosti na daniach z dôvodu zdražovania zaplatia za celý rok 2022 navyše skoro 2,5 miliardy eur. Domácnosti seniorov sa na tejto spotrebe podieľajú minimálne 16,7 percenta, " skonštatovala Pokorná. Cez vyššie ceny najmä potravín podľa nej takto prispeli a prispejú seniori v tomto viac ako 400 miliónmi eur do štátneho rozpočtu.

„Zatiaľ nám schválili iba predčasné vyplatenie 13. sociálnej dávky, ktorú sme mali dostať aj tak, nič navyše. Na začiatku roka bolo pod hranicou chudoby 330-tisíc seniorov, zdražovanie poslalo ďalšie desaťtisíce pod hranicu chudoby. V parite kúpnej sily sú slovenskí seniori na tom najhoršie zo všetkých krajín EÚ," skonštatoval Pokorná.

Slovensko má najvyššie ceny

Slovensko podľa podpredsedníčky JDS nemá síce najnižšie dôchodky v Európe, avšak má najvyššie ceny. „Senior na Slovensku je na tom najhoršie v porovnaní výška dôchodku a výška cien zo všetkých seniorov v rámci krajín EÚ. Vláda sa teší, že najvyššie ceny plnia štátny rozpočet. Je fér vrátiť seniorom naspäť časť z vyšších cien," uviedla Pokorná. Ako ďalej uviedla, nejde v tomto prípade o peniaze vlády, ale sú to peniaze ľudí, ktorí tento vyšší výber zaplatili navyše kvôli vyšším cenám.

JDS podľa Pokornej zároveň začína rokovania s politickými stranami a žiada ich, aby požiadavky dôchodcov predložili na septembrovú schôdzu Národnej rady SR.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.