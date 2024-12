Slovenské vodné elektrárne vyrábajú rekordné množstvá elektriny. Januárové hodnoty boli najvyššie za posledných 25 rokov

Slovenské vodné elektrárne vyrábajú rekordné množstvá elektriny. Ako informovali Slovenské elektrárne, pri vodných elektrárňach evidujú najlepší január za ostatných 25 rokov.

Podľa slovenského dominantného výrobcu elektriny, klimatická zmena dáva o sebe vedieť a teplá zima priniesla veľa zrážok.

V januári ich vodné elektrárni vyrobili 285-tisíc megawatthodín elektriny a pokorili 25-ročné maximum. V porovnaní s minulým januárom je rozdiel na výrobe viac než 100-tisíc megawatthodín.

Výdatné hydrologické podmienky

„Hydrologické podmienky boli v posledných troch mesiacoch výdatné a vodáci sa ich zhostili perfektne. Zároveň nás čaká jar, topenie snehu a zrejme aj ďalšie dažde,“ podotkli Slovenské elektrárne.

Slovenské elektrárne prevádzkujú 31 vodných elektrární. Vďaka nim Slovenské elektrárne dodali do siete skoro 1,9 terawatthodín elektriny, čo predstavovalo necelých 10 % z celkovej dodávky. Aj v minulom roku výrobe z vody mimoriadne prialo počasie, najviac od roku 2010. V januári pritom energetici začínali s prázdnejšími nádržami, než obvykle, keďže rok 2022 bol suchý.





„Postupne sa ale do jari naplnili a skoro úplne plné zostali až do konca roka. Nadpriemerne vodnatý bol hlavne november a december, vtedy išla Vážska kaskáda v podstate naplno,“ konštatovali Slovenské elektrárne.

Vyše 70 percent slovenskej energie

Približne 72 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku je zo Slovenských elektrární. Okrem spomínaných vodných elektrární prevádzkujú aj tri jadrové bloky, jednu tepelnú a dve fotovoltické elektrárne.





Ich celkový výkon na konci roka 2023 bol 4349 megawattov. Slovenské elektrárne v roku 2023 vyrobili 21 659 gigawatthodín elektriny a po odrátaní vlastnej spotreby dodali do siete 19 570 gigawatthodín.

Slovensko vlani vyrobilo z jadra najviac elektriny v histórii, pomohlo spustenie tretieho mochovského bloku

Slovensko prepísalo svoje historické údaje vo výrobe elektriny. V minulom roku sme vyrobili najviac elektriny z jadra.





Päť jadrových blokov, tri v Mochovciach a dva v Jaslovských Bohuniciach, vyrobilo vlani 18 344 gigawatthodín elektriny. Do siete dodali takmer 16 967 gigawatthodín elektriny. Je to viac, než v roku 2006, keď boli v prevádzke aj dva bloky staršej bohunickej jadrovej elektrárne V1.

Pomohol tretí mochovský blok

„Medziročný rast výroby jadrových elektrární ide na vrub tretieho bloku v Mochovciach, vďaka ktorému majú slovenské domácnosti elektrickú energiu za predvídateľných a mimoriadne výhodných podmienok,“ informovali Slovenské elektrárne, ktoré jadrové bloky prevádzkujú.





Slovenské elektrárne v minulom roku vyrobili 21 659 gigawatthodín elektriny a po odrátaní vlastnej spotreby dodali do siete 19 570 gigawatthodín.

„Výrobe pomohlo spustenie tretieho mochovského bloku, ale aj spoľahlivá prevádzka ostatných jadrových blokov či lepšie hydrometeorologické podmienky, priaznivé pre vodné elektrárne,“ okomentovali výrobu Slovenské elektrárne.

Vodnatý bol november a december

Práve vďaka týmto dvom bezemisným zdrojom, jadru a vode, najväčší výrobca elektriny na Slovensku až 96,5 % elektriny dodal bez emisií oxidu uhličitého.





Výrobe z vody vlani mimoriadne prialo počasie, najviac od roku 2010. V januári pritom energetici začínali s prázdnejšími nádržami, než obvykle, keďže rok 2022 bol suchý.





„Postupne sa ale do jari naplnili a skoro úplne plné zostali až do konca roka. Nadpriemerne vodnatý bol hlavne november a december, vtedy išla Vážska kaskáda v podstate naplno,“ dodali elektrárne. Vďaka vode Slovenské elektrárne dodali do siete skoro 1,9 terawatthodín elektriny. To je 9,68 % z celkovej dodávky.

Nováky utlmovali výrobu elektriny





Tepelné elektrárne v Novákoch a Vojanoch vlani vyrobili 904 gigawatthodín elektriny. Do siete išlo 708 gigawatthodín, čo je medziročný pokles o vyše 200 gigawatthodín.





„V Novákoch sme postupne utlmovali výrobu elektriny, v decembri sa odstavil najprv jeden blok, potom druhý. V decembri sme skončili aj s dodávkou tepla a definitívne sme odstavili aj fluidný kotol s oboma turbínami,“ dodali elektrárne.

Vo Vojanoch elektrárne nedokázali nájsť spoľahlivého dodávateľa tuhého druhotného paliva, ktoré by spĺňalo deklarované atribúty. Výroba z čierneho uhlia sa zasa neoplatila pre výrazne klesajúce ceny elektriny. Vojany tak vyrábali len na začiatku roka 2023 a potom zase od októbra do konca roka.

Prevádzkuje aj fotovoltické elektrárne





Približne 72 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku je zo Slovenských elektrární.





Najmä vďaka jadrovým elektrárňam najväčší slovenský výrobca v roku 2023 dodával až 96,5 % elektriny bez emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jeden zo skleníkových plynov zodpovedných za globálne otepľovanie.





Okrem jadrových prevádzkuje spoločnosť aj 31 vodných, jednu tepelnú a dve fotovoltické elektrárne. Ich celkový výkon na konci roka 2023 bol 4 349 megawattov.

