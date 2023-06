Slovenské útulky hlásia kritický stav a štát výzvy na systematickú pomoc ignoruje, ratujú ich darcovia či dobrovoľníci

22.6.2023 (SITA.sk) - Na nový domov čaká asi 2 300 zvierat, Sloboda zvierat spolu s regionálnymi útulkami hlásia kritický stav. Podľa Slobody zvierat stagnujú adopcie psíkov, zranených a opustených zvierat stále pribúda.

Príčinou obrovského náporu zvierat v útulkoch je aj fakt, že na výzvy na systematickú pomoc do dnešného dňa nezareagoval ani jeden zo štátnych orgánov.

Spoluúčasť štátu je v nedohľadne

Informovala o tom Kristína Devínska zo Slobody zvierat.

Finančná spoluúčasť štátu na plošných kastráciách, opatere, či dostavbe vlastných, štátnych karanténnych staníc pre opustené zvieratá zostáva podľa Slobody zvierat v nedohľadne.

Takáto pomoc nebola zahrnutá ani do Plánu obnovy EÚ. „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ich nepovažovalo za prioritné," podotkla Sloboda zvierat.

Útulky naďalej zachraňujú zvieratá z ulíc a znášajú náklady na ich opateru len za finančnej podpory darcov a ochote dobrovoľníkov. Predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová upresnila, že situácia začína byť z dlhodobého hľadiska neudržateľná.

Adopciu si treba dobre zvážiť

„V rámci siete našich 25 regionálnych útulkov sú na tom najhoršie útulky na východe. Útulok Pomoc psíkom na východnom Slovensku nachádzajúci sa vo Veľkých Kapušanoch má v týchto dňoch rekordnú obsadenosť," spresnila. Dodala, že na nový domov čaká takmer 400 zvierat odobraných z katastrofálnych podmienok.

Ďalej uviedla, že pri súčasnom zvyšovaní cien nie je ľahké nakŕmiť veľké množstvo zvierat. Dôležitým faktom zostáva, že poplatok za adopciu zvieraťa sa pohybuje v rozmedzí 50 až 100 eur a zahŕňa vakcináciu, čipovanie, odčervenie a kastráciu, ktorá je povinná.





Preto radí, aby si adopciu ľudia dobre zvážili. Bratislavský útulok aj z tohoto dôvodu ponúka možnosť vziať si psíka na dlhé venčenie, ktoré trvá dva týždne, po ktorom si môžu ľudia premyslieť, či si chcú naozaj psíka osvojiť.





„Platí, že každé uvoľnené miesto je prakticky ihneď obsadené ďalším psíkom na čakacom zozname," dodáva Dugovičová.

